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O Noso Fútbol | Segunda Federación

Simón Lamas seguirá al frente del Bergantiños

Club y entrenador han decidido dar continuidad al proyecto iniciado la temporada pasada

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/05/2026 22:15
Simón Lamas durante el Bergantiños-Coruxo en As Eiroas
Simón Lamas durante el Bergantiños-Coruxo en As Eiroas
Raúl López
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La primera pieza del Bergantiños 2026-27 ya está puesta. El club ha decidido dar continuidad al proyecto que inició el verano pasado de la mano de Simón Lamas y ofrecerle la renovación al técnico, que ha aceptado continuar al frente del banquillo de As Eiroas el próximo curso.

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Contento e agradecido ao club da confianza que me volve a transmitir, a verdade é que a sentín durante toda a tempada. Estou moi a gusto traballando para o Bergantiños e penso que un segundo ano pode ser moi positivo. Sabemos que é unha categoría moi difícil e moi esixente, probablemente a máis esixente do fútbol español. Coa mentalidade de traballar para ver un Bergantiños intenso, agresivo, gañador, que sae a polos tres puntos e intenta ser valiente. Encantado de seguir un ano máis para ver un Bergantiños que nos faga sentir orgullo a todos”, afirmó Simón Lamas.

El Bergantiños de Simón Lamas empezó la temporada 2025-26 como un tiro, llegando a ser cuarto durante el mes de diciembre. Sin embargo, una mala racha tras el parón navideño les apeó de los puestos de playoff y les relegó a luchar incluso por la permanencia. En las últimas jornadas selló la salvación y llegó a soñar con reengancharse al playoff, pero acabó el curso décimo.

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