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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Antón Granda, primer refuerzo del Montañeros

Tras oficializar cinco renovaciones, el club coruñés inaugura la lista de fichajes

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
28/05/2026 20:00
Antón Granda controla un balón con el pecho durante su etapa en el Silva
Antón Granda controla un balón con el pecho durante su etapa en el Silva
Archivo DXT Campeón
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El Montañeros continúa perfilando su plantilla de cara al próximo curso 2026-27. Tras anunciar las primeras renovaciones (Jorge Otero, Pape Gaye, Jo´séBalsa, Dani Fernández y Diego Rodríguez) ha llegado el primer fichaje: Antón Granda.

Jorge Otero, extremo del Montañeros, en el partido de la última jornada contra el Juventud Cambados

El Montañeros anuncia sus cinco primeras renovaciones

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Extremo de 25 años, llega al Monta procedente de Estados Unidos, donde militó la temporada pasada. Anteriormente estuvo hasta cinco cursos consecutivos con el Silva en Tercera, en los que llegó a marcar un total de diez goles y disputar más de cien partidos.

Granda se une en la zona de ataque a los ya renovados Pape y Otero a la espera de nuevas confirmaciones por parte del club herculino de cara a la próxima temporada. "Velocidad, desequilibrio y experiencia para nuestra banda", escribió el Monta en redes sociales acerca de su nuevo jugador.

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