Antón Granda, primer refuerzo del Montañeros

Antón Granda controla un balón con el pecho durante su etapa en el Silva Archivo DXT Campeón

El Montañeros continúa perfilando su plantilla de cara al próximo curso 2026-27. Tras anunciar las primeras renovaciones (Jorge Otero, Pape Gaye, Jo´séBalsa, Dani Fernández y Diego Rodríguez) ha llegado el primer fichaje: Antón Granda.

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Extremo de 25 años, llega al Monta procedente de Estados Unidos, donde militó la temporada pasada. Anteriormente estuvo hasta cinco cursos consecutivos con el Silva en Tercera, en los que llegó a marcar un total de diez goles y disputar más de cien partidos.

Granda se une en la zona de ataque a los ya renovados Pape y Otero a la espera de nuevas confirmaciones por parte del club herculino de cara a la próxima temporada. "Velocidad, desequilibrio y experiencia para nuestra banda", escribió el Monta en redes sociales acerca de su nuevo jugador.