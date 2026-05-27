Jairo Bello y su staff no seguirán en el Carral

Jairo Bello da instrucciones durante la final del playoff de 2025 ante el Victoria Quintana

Fue sorprendente, pero este martes el Carral anunció que tanto su entrenador principal, Jairo Bello, como el resto de su staff, no iban a continuar la próxima temporada tras conseguir hace unas pocas semanas el ansiado ascenso a Preferente.

En total, han sido seis temporadas y media divididas en dos etapas, cuatro y media de manera consecutiva en esta segunda. A lo largo de las mismas, Jairo y su equipo han logrado una final de Copa Coruña en 2017, otras tres semifinales en 2022, 2024 y 2025, y tres subcampeonatos de Primera Futgal que han sido coronados con el título y el consiguiente ascenso a Preferente de este año 2026.

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“Fueron cuatro años de muchísimo trabajo y vimos que el ciclo estaba acabado. El vestuario está bien, pero creo que también otra idea les puede venir bien para dar el siguiente paso en su rendimiento. El club también más o menos tenía la misma línea. Fue un año de muchísimo desgaste, en el que todo el cuerpo técnico estamos con la conciencia muy tranquila. Era algo que nosotros también veíamos posible, que la etapa se acabara al final de la temporada, se consiguiera o no el ascenso. El club lo veía de manera similar y fue todo muy sencillo porque el Carral tiene muy buena gente que rodea al equipo”, afirma el ya extécnico del equipo.

Su primera etapa fue entre 2016 y 2018. “Fue un parón para poder ir al Somozas (Tercera) y luego volver”, explica Jairo. Tras salir del Somozas en el año 2021, la siguiente temporada recibió de nuevo la llamada del Carral: “Ahí llego yo solo. Era la temporada post-Covid. Hablan conmigo Alfredo (presidente) y Óscar (por entonces vicepresidente) y me piden que les eche una mano porque el equipo estaba último en el grupo de descenso. Quedaban seis o siete partidos para acabar y, aún así, al ser gente de confianza, me metí (y logró salvar al equipo). Y desde esa, hasta ahora, que se acabó”, relata.

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Eso sí, también reconoce que no todo fue siempre de color de rosa y que hubo momentos de ‘roces’ internos: “La convivencia por momentos esta temporada, más que complicada, fue muy exigente, porque todos queríamos conseguir lo máximo y, como en todas las familias, aparecen los rocecillos por buscar dar el siguiente paso en el rendimiento del equipo. Pero la convivencia estuvo bien, la exigencia nos la tomamos como eso y estamos muy contentos y con la conciencia muy tranquila de cumplir el objetivo, que al final era algo que el club quería”.

En el horizonte más inmediato, de momento, no hay más planes para Jairo Bello: “De momento con mucha calma y a descansar. También por la exigencia tú mismo te metes. El objetivo deportivo nos quedábamos con la miel en los labios hasta este año, pero el relevo generacional, que era también un objetivo principal, está dado. El relevo está ahí, el equipo está montado para años si ellos quieren. Nosotros ahora a descansar, con calma y a dedicarle un poco más de tiempo a la familia, que a estos niveles también les robas mucho tiempo. Objetivo conseguido y cerrar etapa. Si viene algo, que venga. Y si no viene, descansar, pero estamos ahí si alguien quiere hablar con nosotros”, afirma.

Identidad

Uno de los aspectos más sorprendentes del Carral es su afición, ya sea jugando en su casa como a domicilio. En el partido que terminó significando el ascenso del equipo, que se disputó en Pontedeume, fueron varios los cientos de aficionados que se desplazaron hasta allí para animar al club, a pesar de la coincidencia del encuentro con la fiesta del pan, días grandes en el pueblo.

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“Carral es un pueblo de mucha tradición de fútbol. Es como todo, te metes en la dinámica de conseguir resultados y la gente al final siempre se engancha más. ¿Qué pasa? Aquí el club creció mucho en la base en los últimos años y ahora hay muchos niños que se ven reflejados en los jugadores del primer equipo y que dicen que les gustaría llegar a donde está esta gente. Eso fue creciendo poco a poco con el trabajo del club y por el rendimiento del equipo. No perdemos en Carral desde noviembre de 2024 en liga, eso es una locura pensarlo ahora fríamente. Eso va generando una ola en la que se anima a venir a los chicos y los chicos traen a sus familia. Al final hay un ambiente tremendo. Recuerdo partidos como el del Puebla hace dos temporadas, el Olímpico el año pasado o el San Tirso, que fue un miércoles. Vivir eso aquí, en fútbol regional, está muy bien y genera un vínculo súper bonito. Los jugadores lo disfrutan como profesionales”, explica un Jairo que tiene un deseo claro: “Ojalá el Carral esté mucho tiempo en Preferente, que es donde se merece estar”.