El Montañeros anuncia sus cinco primeras renovaciones

Jorge Otero, extremo del Montañeros, en el partido de la última jornada contra el Juventud Cambados JAVIER ALBORÉS

Con el Arteixo inmerso en la fase de ascenso y el Silva en riesgo de posible descenso por arrastre, el Montañeros es el único equipo coruñés de Tercera RFEF que ha avanzado ya en su planificación del próximo curso. El club viene anunciando novedades desde el lunes de la pasada semana y ya son cinco las renovaciones confirmadas. Además, un jugador promociona una vez ha terminado su etapa en el Juvenil A.

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La primera renovación fue la del capitán Samu Rey (A Coruña, 1996). El lateral derecho, que también puede actuar como central, vivirá de esta forma su séptima temporada en el club tras llegar en marzo de 2021 procedente del Silva. Este curso disputó 32 partidos, 23 como titular, y rebasó la barrera de los 2.000 minutos.

No es el único defensa ya confirmado para la 2026-27. También formará parte del equipo el central Jorge Longueira (A Coruña, 2000), un hombre que llegó el pasado verano procedente del Somozas y que ha ido de menos a más durante el curso. En total disputó 26 partidos, 19 desde el inicio, y marcó dos goles (ante Noia y Lugo B).

En el centro del campo, vivirá su segunda temporada en el equipo Diego Rodríguez (Lugo, 2006). Tras llegar hace dos años al Montañeros para disputar la División de Honor Juvenil, en su primera experiencia como sénior se ha tenido que conformar con el rol de revulsivo. Eso sí, ha sido muy utilizado por el técnico Jairo Arias (23 partidos y tres titularidades) y celebró un gol en el derbi contra el Silva.

También era la primera temporada como sénior para otro centrocampista, Dani Fernández (A Coruña, 2006). Procedente del Cornellà y tras haber pasado anteriormente por el Celta B Juvenil, Dani ha sido una de las piezas claves del equipo. Participó en 33 encuentros y partió de inicio en 26 de ellos. Un total de 2.490 minutos y dos goles, frente a Arosa y Atlético Arteixo.

La quinta renovación es la de otro jugador franquicia, el extremo Jorge Otero (A Coruña, 1997). Solo algún problema físico ha apartado al hombre encargado de servir de centros al área a sus compañeros, que disputó 26 partidos, 22 de ellos como titular, y marcó dos goles (ante Silva y Gran Peña).

Un caso similar al de Dani y Diego es el de Xoel Vilariño (A Coruña, 2007), que el próximo curso se estrenará como sénior y lo hará en el Montañeros. El centrocampista llegó a la cantera morada el pasado verano procedente del Victoria y tuvo una gran campaña en la División de Honor pese al descenso del equipo. Lo jugó prácticamente todo (27 partidos, todos desde el inicio) y marcó un gol ante el Arosa. Es el sexto jugador confirmado para el próximo proyecto.