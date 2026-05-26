Chechu Vales, gerente del Silva: “Galicia Calidade, habrá un magnífico representante que ascenderá a Segunda RFEF”

Todavía le queda casi un mes al Silva para saber si se mantiene en Tercera por duodécima temporada consecutiva. Una espera eterna que empezó hace ya tres semanas, momento en el que confirmó que su lugar en la tabla era el de posible descenso a Preferente. Lo lleva con tantos nervios como esperanza Chechu Vales (A Coruña, 1975), gerente del club y hombre de peso en la confección de la plantilla. Su confianza es plena en que bien Arteixo, bien Compostela, superen en la eliminatoria nacional por el ascenso a Cornellà o Badalona y dejen sin efecto el temido arrastre.

¿Qué balance hace de la temporada?

Dura y como una montaña rusa. Hemos pasado de vernos en un contexto muy difícil a lograr salir del descenso. También aprendimos de los errores que hemos cometido, porque para verte en una situación así tiene que haberlos.

¿El esfuerzo del equipo se merece el premio de la permanencia?

Por supuesto. Han entrenado todos los días como auténticos leones, también cuando estábamos a casi un mes de distancia de la permanencia. La plantilla y el cuerpo técnico no pueden recibir un solo pero.

¿Cómo lleva lo de no depender de uno mismo?

Personalmente mal, por mi carácter (risas). Pero los compañeros de club me animan y me tranquilizan. Nosotros solo podemos controlar lo que depende de nosotros mismos y eso hacemos.

¿Qué pensaron al ver que tocaba el grupo catalán como rival del representante gallego en la eliminatoria nacional?

Galicia Calidade. No tenemos ninguna duda de que el grupo gallego es de los más fuertes y Galicia tendrá un magnífico representante que ascenderá a Segunda RFEF. Solo hay que ver el número de equipos gallegos en esa división.

¿Quién prefiere que les represente, Arteixo o Compostela?

Es difícil. Arteixo son nuestros vecinos y amigos. Hay relaciones cruzadas de amistad, etc. Y el Compostela tiene un gran potencial y una realidad que no es la de Tercera RFEF.

"El reglamento es claro, aunque pensemos que no sea justo"

En caso de que gane el equipo catalán, ¿hay algún supuesto en el reglamento que os dé la permanencia o ya ha quedado totalmente claro que no?

El reglamento es claro, aunque pensemos que no sea justo. En otros grupos como el madrileño se ve claramente el efecto de los arrastres.

¿Cómo valora el trabajo del entrenador Diego Armando García? Lo renovaron en plena campaña.

Es increíble. Ha conseguido conectar con el vestuario, le ha dado un cambio de mentalidad y ha sabido adaptarse al equipo. Estamos encantados con él.

¿Desde cuándo están confeccionando el equipo de la próxima temporada?

Desde hace varias semanas. La actividad no puede parar.

¿Cómo es la comunicación entre el entrenador y la dirección deportiva de cara a la planificación?

Directa, fluida y diaria. Compartimos puntos de vista y realidades y consensuamos las decisiones.

¿Qué supone hacer un equipo de Tercera RFEF?

Mucho esfuerzo. Y más con el condicionante Silva, pero a la par mucha ilusión. No contemplamos el escenario de Preferente.

¿Está siendo sencillo hacer el equipo en esta situación de incertidumbre?

Es evidente que no. No es el entorno ideal, a la gente le puede generar dudas y es lógico, pero nosotros no las tenemos. Las decisiones son muy claras y enfocadas a la única realidad, que a esta hora somos de Tercera RFEF.

"Hay un bloque de personas que han apostado por el Silva y continuarán sin importar la categoría"

¿Qué % de jugadores a los que quieren renovar han pedido esperar a ver qué pasa con el equipo?

Menos de lo que se puede intuir. Hay un bloque claro de personas de club que han apostado por el Silva y continuarán, independientemente de la categoría, que pensamos que será Tercera RFEF.

¿Alguna primicia?

Lo anunciaremos a su debido momento.

Y en cuanto a los fichajes, ¿cómo va la cosa?

Bien, avanzamos a buen ritmo. Hay mucha predisposición y eso es bueno. Tenemos una trayectoria y un bagaje.

¿Qué posiciones quieren reforzar?

Siempre hay que mejorar, ¿no?

Veo que tiene la corazonada de que se van a salvar.

Sí. Sin duda.

¿Qué significa para Chechu el equipo y lo que han logrado todos estos años?

Mucha nostalgia al mirar atrás y mucho sentimiento de responsabilidad. Hemos hecho grandes cosas y queremos seguir haciéndolas con criterio.

¿Cómo se imagina al Silva de aquí a cinco años?

Mejor de lo que estamos ahora porque siempre queremos dar un paso cada año.

¿La Segunda RFEF es una posibilidad real para algún día?

No. El contexto es inviable ahora mismo. Si algún día llega, trabajaremos para que sea una realidad.