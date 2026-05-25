Otro Campus F10 con el balón como protagonista

Imagen de una edición del Campus F10 PATRICIA G. FRAGA

Se acerca el verano y, con él, uno de los clásicos del fútbol coruñés: el Campus F10. La actividad organizada por el exdeportivista Fran González ya ha abierto su plazo de inscripción con la filosofía de siempre: ofrecer una experiencia en la que el balón y el juego son los únicos protagonistas.

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El Campus se desarrollará entre los días 22 de junio y 17 de julio. Cuatro semanas en las que se puede participar en una de ellas, dos, tres o todas. Será de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y está pensado para niños de entre 4 y 15 años.

La organización define el Campus como 100% futbolero y desgrana cómo será una edición en la que casi no hay variaciones con años anteriores.

Tendrá lugar en las instalaciones deportivas de Elviña y estará dividida en dos partes. En la primera, de 09.30 a 11.30 horas, los niños trabajarán el módulo de técnica mediante habilidades, conducción con y sin adversario, control del espacio y tiempo, tiros y finalización. También habrá tiempo para un módulo de táctica en el que los juegos de 2x2 y 3x3 serán los protagonistas y uno de habilidades coordinativas, atléticas y psicomotricidad.

Entre las 11.30 y las 12.00, los participantes tendrán un tiempo de descanso para beber agua y zumo y comer alguna pieza de fruta, paso previo a la segunda parte de la mañana.

Ahí los deportes toman el relevo de los módulos y será el momento de los partidos de fútbol o actividades como fútbol-tenis en las que se sigue trabajando la técnica.

Además, la organización da la opción de un servicio de madrugadores por si un padre o madre, bien por motivos laborales o personales, quiere dejar a sus hijos antes del Campus. Dicho servicio está disponible desde las 8.30 horas en todas las semanas del evento.

El precio de una semana es de 150 euros e incluye equipación (camiseta y pantalón), un seguro de responsabilidad civil y accidentes y un 10% de descuento adicional por hermano. Todo ello es idéntico si se elige la opción de más semanas, pero el precio varía: 225 euros si se trata de una quincena, 275 por tres y 335 por las cuatro.

La gran sorpresa de esta edición puede ser la presencia un par de días del centrocampista Nico González, jugador del Manchester City.

Es algo en lo que está trabajando la organización y que llevaría al coruñés a un Campus en el que estuvo de pequeño. Futbolistas como él, Eric García (FC Barcelona), Hugo Novoa (Mirandés), Iago López (Lugo) o Iván Bravo (Peña Sport y ex de las canteras de Barça y Mallorca), son algunos de los ilustres que han pasado por el Campus de Fran González.