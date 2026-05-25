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O Noso Fútbol

Negreira, O Val y Muxía retan al San Tirso en la Copa Diputación 

Tras su triunfo del pasado jueves, el equipo abegondés ya conoce a sus tres rivales en el torneo que da acceso a la Supercopa Galicia, paso previo a la Copa del Rey

Raúl AmeneiroSanti Mendoza
Raúl Ameneiro y Santi Mendoza
25/05/2026 17:59
El Muxía celebra la consecución de la Copa da Costa
El Muxía celebra la consecución de la Copa da Costa
RAÚL LÓPEZ
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Fin de semana de finales coperas en la provincia de A Coruña. Tras su triunfo del pasado jueves, el San Tirso ya conoce a sus tres rivales de la Copa Diputación.

Denis López celebra su gol en la final de la Copa de A Coruña disputada por San Tirso y Paiosaco

La cuarta Copa de A Coruña del San Tirso lleva el nombre de Denis (1-0)

Más información

Copa do Sar | Negreira-Arzúa (4-2): El Negreira hizo valer su condición de equipo de superior categoría en el duelo contra un Arzúa que recibió antes del pitido inicial el trofeo de campeón de su grupo de Primera Futgal. El Arzúa se adelantó hasta en dos ocasiones, pero el Negreira firmó unos quince minutos finales espectaculares que hicieron que el resultado pasara de un 1-2 al 4-2 definitivo. Diego Fuentes, Gonzalo Suárez por partida doble y Juan de Selia marcaron para el Negreira. Eloy Díaz y Diego Fuentes lo hicieron para el Arzúa. Con esta, el Negreira suma su segunda Copa do Sar de manera consecutiva, la segunda también de su historia.

Copa de Ferrol | Cultural Maniños-O Val (0-2): El O Val se hizo con el título de Copa Ferrol tras imponerse por 0-2 en Mugardos. Emilio Viqueira inauguró el marcador desde el punto de penalti en el minuto 36 y Rafael Couce hizo el 0-2 que terminaría siendo definitivo pasada la hora de juego.

Copa da Costa | Muxía-Malpica (2-0): El Muxía logró la primera Copa da Costa de su historia. Roberto Suárez y Mauro Romaní fueron los autores de los goles y sus nombres quedan grabados en un club que se quedó a las puertas el curso pasado ante el Dumbría. El favoritismo era claro para el Muxía, sexto clasificado en Primera Futgal, ante un Malpica que en Segunda terminó en undécima posición. Pero nunca hay que dar nada por hecho en una final y el Muxía salió a por todas en el Irmandiño de Vimianzo. Tan bien lo hizo que en solo trece minutos ya ganaba por dos goles, un resultado que iba a ser definitivo.

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