La corta historia de Tercera RFEF refuerza las opciones del Arteixo ante el Compostela

Raúl Melo, extremo del Atlético Arteixo, durante el partido ante el Compostela de la primera vuelta CARLOTA BLANCO

Tras una temporada 2020-21 que sirvió como puente, la Tercera RFEF —quinto escalón del fútbol español— echó a andar en el curso 2021-22. Esta es su quinta edición y tiene al Atlético Arteixo inmerso en la pelea por el ascenso, un sueño que se ha cargado de argumentos al superar la semifinal autonómica frente al Estradense. La final será ante el subcampeón y favorito Compostela (presumiblemente, este domingo a las 12.00 horas), pero la corta historia de la categoría refuerza las opciones del equipo rojiblanco. El 50% de las veces avanzó a la eliminatoria nacional el peor clasificado.

El Arteixo prolonga su sueño en un heroico ejercicio de resistencia (2-2) Más información

Durante las 34 jornadas de Liga, el Compostela sumó 68 puntos (19 triunfos, once empates y cuatro derrotas). El equipo dirigido por Secho Martínez terminó en segunda posición a dos puntos del Arosa e incluso sintió en el último partido que tenía el ascenso directo en la mano. Su rival caía por 0-2 ante el Céltiga en el minuto 60, pero logró los tres goles necesarios.

Por su parte, el Arteixo acabó tercero con 58 puntos (16 victorias, diez empates y ocho derrotas). Su clasificación para el playoff fue oficial a dos jornadas para el final y, con una de margen, aseguró la ventaja de campo en las semifinales.

La gran diferencia entre ambos conjuntos estuvo en la segunda vuelta. El Compostela se proclamó campeón de invierno con diez puntos sobre el segundo clasificado y once de ventaja con el Arosa, pero terminó por perder su ventaja. La otra cara de la moneda fue el Arteixo, que marchaba 12º a ocho puntos del playoff y a once del tercero, pero inició una racha espectacular que le llevó a recuperar nueve posiciones. El Compos hizo 41 puntos en la primera vuelta y 27 en la segunda, por los 20 del Arteixo hasta el ecuador y los 38 en la segunda mitad de la temporada.

De ese modo se llegó a la semifinal autonómica del playoff, donde la clasificación del Compostela ha sido más holgada. El equipo santiagués no pudo pasar del empate sin goles en Vilalba pese a ser superior, pero en la vuelta sacó todo su potencial y derrotó por 6-1 al Racing Villalbés. Un resultado así se explica desde el dominio de todas las facetas del juego y el Compos logró goles a través de centros laterales, el balón parado y rápidas transiciones.

Debió sufrir más el Arteixo, que en la ida realizó una gran defensa de área para imponerse por 0-1 y en la vuelta resistió en los momentos más complicados. Finalmente, con prórroga incluida, logró el pase ante el Estradense (2-2) en un partido en el que una gran jugada combinativa precedió al gol de Otero y Melo sentenció en el último instante con una brillante acción individual en el área.

Precedentes

Las cartas están sobre la mesa para la final y la historia dice que la posición liguera no está siendo tan determinante como pudiera parecer. Y eso que en la primera edición, con eliminatorias a partido único, (casi) todo siguió el guion previsto.

En las semifinales, el Ourense CF se impuso al Fabril (1-0) y el Barco venció a domicilio al Somozas (2-3). Tanto esos duelos como la final se disputaron en campo neutral y el Ourense se llevó el gato al agua en el Anxo Carro por 1-0. Había quedado segundo a tan solo un punto del campeón Polvorín y el Barco fue cuarto en esa Liga.

La temporada 2022-23 dejó la primera gran sorpresa, el éxito de un Racing Villalbés que, pese a acabar cuarto en Liga, conseguiría el ascenso en la eliminatoria nacional frente a La Calzada riojano. Antes, en la fase gallega, remontó en la vuelta al Rápido de Bouzas (0-2) tras caer por 0-1 en la ida. Después se impuso al Arosa (2º) por un global de 2-3 ganando el partido de A Lomba (1-2).

Volvió a vencer el gran favorito en el curso 2023-24, el único que no terminó con final feliz para el grupo gallego al caer el Gran Peña frente al Salamanca UDS. En aquel momento, el equipo vigués era el segundo filial del Celta y, tras terminar la Liga como subcampeón, dio cuenta de la Sarriana —global de 4-1— en semifinales. Ya en la final gallega, el Gran Peña empató en O Couto frente a la UD Ourense (3-3) y solventó la eliminatoria con un 2-1 en el partido de vuelta.

Pese a ello, no tiene que irse muy lejos el Arteixo para encontrar un espejo donde mirarse. La temporada pasada terminó ascendiendo ante el Atlético Pulpileño murciano una Sarriana que acabó la Liga en tercer lugar. Lo hizo con menor distancia sobre el segundo, pero dominó en la final gallega a un Estradense que había sido subcampeón (4-0 en el global). En la semifinal había sufrido de lo lindo para imponerse al Racing Villalbés, cuarto. El resultado fue de 0-1 en la ida y también de 0-1 en la vuelta tras 120 minutos de juego.