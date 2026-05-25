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O Noso Fútbol

El Atlético San Pedro se sitúa a un triunfo de jugar el playoff

Si gana en la última jornada al Lóstrego B, el flamante campeón de la Copa de A Coruña peleará por el ascenso a Tercera RFEF

Santi Mendoza
Santi Mendoza
25/05/2026 18:02
Las jugadoras del Atlético San Pedro recibieron el pasillo del Carral por su reciente título de la Copa de A Coruña
Las jugadoras del Atlético San Pedro recibieron el pasillo del Carral por su reciente título de la Copa de A Coruña
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Penúltima jornada inmejorable para el Atlético San Pedro, que derrotó al Carral (4-0) y acogió con alegría el pinchazo del Rosalía en el campo del Arenteiro (1-1). Esto significa que el próximo fin de semana será equipo de playoff si vence al Lóstrego B, pues Rosalía y Antas se enfrentan entre sí y uno de los dos quedaría por detrás. 

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En Iñás, Joana Montouto adelantó a las de Virginia del Río en la primera mitad y, entre Helena Seijo y un doblete de María Mouriz, terminaron pronto con todo suspense en la segunda mitad. 

Donde no hubo partido fue en el Antas-Sporting Burgo, suspendido por motivos meteorológicos. Pero aun en caso de triunfo, el equipo lucense se situaría con 65 puntos, por 66 del Rosalía y 64 del Atlético San Pedro. De llegar a los 67 con una victoria en el campo del Lóstrego B, siempre quedaría delante de uno de los dos.

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