El Atlético San Pedro se sitúa a un triunfo de jugar el playoff

Las jugadoras del Atlético San Pedro recibieron el pasillo del Carral por su reciente título de la Copa de A Coruña GERMÁN BARREIROS

Penúltima jornada inmejorable para el Atlético San Pedro, que derrotó al Carral (4-0) y acogió con alegría el pinchazo del Rosalía en el campo del Arenteiro (1-1). Esto significa que el próximo fin de semana será equipo de playoff si vence al Lóstrego B, pues Rosalía y Antas se enfrentan entre sí y uno de los dos quedaría por detrás.

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En Iñás, Joana Montouto adelantó a las de Virginia del Río en la primera mitad y, entre Helena Seijo y un doblete de María Mouriz, terminaron pronto con todo suspense en la segunda mitad.

Donde no hubo partido fue en el Antas-Sporting Burgo, suspendido por motivos meteorológicos. Pero aun en caso de triunfo, el equipo lucense se situaría con 65 puntos, por 66 del Rosalía y 64 del Atlético San Pedro. De llegar a los 67 con una victoria en el campo del Lóstrego B, siempre quedaría delante de uno de los dos.