Posi: “Hicimos trabajo psicológico por si llegaban malos momentos”

Posi, entrenador del Arteixo, sigue con atención el desarrollo del partido ante el Estradense GERMÁN BARREIROS

Alejandro Expósito, ‘Posi’, entrenador del Atlético Arteixo, se mostró muy satisfecho con la clasificación de su equipo para la siguiente eliminatoria.

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Valoración del partido. “Un poco lo que esperábamos. Fue igualado porque ellos tenían que ganar y nos apretaron alto. Encajamos en dos acciones a balón parado, que trabajamos para defenderlas pero son mucho más incontrolables que el juego dinámico, y después en la prórroga lo manejamos muy bien”.

Los goles a balón parado. “Ellos acumulan muchísima gente, corren ese riesgo, y el primer fue un buen balón que se libró de la marca. El segundo nos ganan la primera acción, quedó muerto y eso es muy incontrolable”.

La reacción al 0-1 y el 1-2. “El empate llegó relativamente rápido. Fue un muy buen gol. Psicológicamente hicimos un trabajo entre semana para saber pasar esos malos momentos que pueden llegar tras un gol o cuando no estás cómodo. Hay que parar un poco el partido y acostumbrarte a sufrir hasta que puedas dar otra vez ese paso adelante. Creo que lo hemos hecho muy bien en esta eliminatoria”.

El arbitraje. “Nos quejamos de algunas faltas. En la primera parte no quería pitar para ninguno de los dos, pero luego en la segunda y la prórroga creo que hubo siete u ocho en nuestro campo. Al revés no tanto, por lo que, igual que ellos fueron críticos la semana pasada, esta vez lo somos nosotros”.

Diferente a Liga. “Creo que vienen con la idea de ser mucho más permisivos. Yo eso lo apoyo incluso, pero lo hay que hacer durante 90 o 120 minutos, no pasar de una primera parte así a pitarlo todo. Me gusta como criterio general, me beneficie o no, pero si no es constante sacas a los equipos de quicio”.

Los cambios. “La gente cuando entra nos da muchísimo. En la prórroga supimos llevar muy bien el partido a pesar de ser un equipo joven. Hablamos ahora al final de que sufres por el resultado, pero en lo que es el juego real estuvimos muy bien”.

Su expulsión. “En el descanso nos dijo que cualquier protesta del banquillo iba a ser roja y sucedió cuando reclamé un codazo de Pedrosa”.

Cómo se siente. “Muy contento. Si nos dicen en julio que íbamos a estar aquí nadie lo creería. Estábamos hechos para otra cosa, para salvarnos sin sufrir. Lo que nos quede en competición quiero seguir disfrutando de este grupazo y que ellos hagan lo propio”.

Ahora, el Compostela. “Vamos a hacer una semana normal: recuperar a la gente el lunes y entrenar miércoles, jueves y viernes. A ver si desde el miércoles ya estamos listos para preparar el partido e intentar llevarnos la eliminatoria. Son los grandes favoritos, pero queremos competir lo máximo posible”.