El Atlético San Pedro se lanza ahora a por el ascenso a Tercera RFEF

El Atlético San Pedro, en la final de la Copa de A Coruña del pasado jueves ante el Victoria B PATRICIA G. FRAGA

La tarea no ha terminado para el Atlético San Pedro, que tras ganar la IV Copa de A Coruña femenina se lanza ahora a por el ascenso a Tercera RFEF. Es difícil, pero no imposible. La opción pasa por recuperar en las dos jornadas restantes el punto de desventaja con el Antas —o los cuatro con el Rosalía— para colarse en la fase de ascenso. Y para ello es condición indispensable ganar este domingo al Carral (Iñás, 16.30 horas).

El Atlético San Pedro arrebata el trono al Victoria B en los penaltis (2-2) Más información

El título liguero y, por ende, el ascenso directo tiene ya dueño, el Victoria B, su rival en la final copera. A partir de ahí, quedan dos plazas de playoff: el segundo y el tercero se enfrentarán los días 7 y 14 de junio en busca del ascenso, con el primer partido en casa del peor clasificado y posibilidad de prórroga y penaltis. Los candidatos son el Rosalía ourensán (65 puntos), el Antas lucense (62) y el Atlético San Pedro oleirense (61).

Los tres aspirantes parten como claros favoritos al triunfo esta jornada. La Liga consta de 16 equipos y el San Pedro recibe al Carral, decimotercero; el Rosalía visita al Arenteiro, noveno; y el Antas juega en casa ante el Sporting Burgo, penúltimo.

La gran opción del San Pedro pasa por llegar vivo a la última jornada, en la que visita a un rival complicado como el Lóstrego B, séptimo, pero en la que Rosalía y Antas se enfrentan entre sí en Oira (Ourense).

Alba Martínez: “Es el mejor momento futbolístico de toda mi vida” Más información

Ante tal igualdad, es importante tener en cuenta los golaverajes. El equipo oleirense lo tiene ganado ante el Rosalía tras caer 1-2 en la primera vuelta y vencer (0-2) recientemente. También frente al Antas, al que ganó 1-0 en la jornada 21 tras empatar sin goles en la sexta fecha de competición. En caso de —improbable— empate a 65 puntos, el Atlético San Pedro tendría garantizada una plaza en el playoff.

Para el encuentro ante el Carral, equipo ante el que en la primera vuelta el resultado fue de empate (2-2), será clave cómo de recuperadas están las jugadoras entrenadas por Virginia del Río. “Las bajas son Miranda, por lesión de larga duración, y María Gasalla, por trabajo. Hay otras con sobrecarga muscular, con molestias…”, reconoce la entrenadora. Ante el último rival, el Lóstrego B, el resultado de la primera vuelta fue también de empate (1-1).

Llega el momento de la verdad en Liga para el Atlético San Pedro. Ha transcurrido poco tiempo desde la histórica consecución de la Copa de A Coruña en un encuentro cargado de emoción: Alba situó el 0-2 a la media hora con un doblete y entre Yara y Alma igualaron el choque. No acusó el equipo el golpe de encajar en el último instante y venció en penaltis. Tampoco lo quiere hacer ahora con la fatiga para seguir soñando con la Tercera RFEF.