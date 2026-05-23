El Arteixo prolonga su sueño en un heroico ejercicio de resistencia (2-2)

Pablo Naya, centrocampista del Arteixo, durante el partido contra el Estradense GERMÁN BARREIROS

En uno de esos partidos en los que cada minuto pesa y donde ambos equipos dan el 120% de su potencial, el Atlético Arteixo terminó celebrando frente al Estradense (2-2). El sueño del equipo rojiblanco no parece tener límites y durará, al menos, dos semanas más tras caer por la mínima en los noventa minutos —resultado de 0-1 en la ida— y terminar por todo lo alto la prórroga. Ni el cansancio, ni el físico de un rival muy acertado a balón parado pudieron con el corazón de un equipo que disputará la final autonómica por el ascenso a Segunda RFEF ante el Compostela.

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Suelen ser pocas las modificaciones entre una ida y vuelta de playoff. La de Posi fue obligada y obedeció a la lesión de Fabio, por quién entró Queijeiro. En el equipo visitante entró Pablo Brea en la portería y Miguel sustituyó a Mella en la mediapunta.

Donde no hubo cambios fue en el guion del encuentro. Debía remontar el siempre valiente Estradense y volvió a ser un equipo tremendamente incómodo para un Arteixo que se marchó 0-0 al descanso tras una primera mitad muy intensa.

Las primeras ocasiones llegaron a balón parado. Un córner que se paseó por el área del Estradense y un cabezazo fuera de Carabán en el otro lado. Poco a poco se fue haciendo con el balón el conjunto pontevedrés, pero antes el Arteixo reclamó penalti por agarrón en el área a Pablo Martínez. El criterio de los árbitros en la ida y la vuelta fue claro, interrumpir el juego lo menos posible.

La presión rival obligaba a los de Ponte dos Brozos a arriesgar en la salida si no querían rifar el balón. Tuvo personalidad el equipo de Posi, pero inevitablemente sufrió alguna complicación ante la que tenían que acudir con la manguera los centrales.

Había sensación de peligro y entre el minuto 35 y el 40 el Estradense rozó el tanto. Lo intentó con un tiro de Porrúa y otro de Taboada, precisamente el hombre que marró la más clara. El delantero recibió un excelente pase entre líneas de Porrúa y, solo ante Carlos, optó por asegurar con un pase de la muerte a Pedrosa que encontró el pie milagroso de Agulló que permitió a Carlos corregir su estirada y atrapar in extremis.

No se amilanó el Arteixo, que antes había llegado con un centro de Rubo y confirmó su intención de estirarse en los últimos minutos. En ellos tuvo un lanzamiento lateral de falta de Queijeiro y un buen movimiento de Otero al que, ya en el área, solo le faltó generar el metro suficiente para sacar el disparo.

Llegan los goles

La primera ocasión tras el descanso acabó en gol. Una falta lateral magistralmente botada por Pedrosa encontró el remate liberado de Brais Vidal en el segundo palo. Eliminatoria igualada. Y momentos críticos para el Arteixo, que rápidamente se encontró un tiro de Taboada y otro de Pedrosa. Iba a por todas el Estradense.

Pero nada mejor que un gol para cambiar radicalmente la energía. El equipo rojiblanco trenzó una magnífica jugada colectiva desde atrás y Jota vio la incorporación por banda izquierda de Manu Berrocal. No se lo pensó el ex de la cantera del Dépor, sacó un centro de primeras y Otero se impuso en el primer palo para cabecear y mandar el balón al fondo de la red.

Ahora era el momento del Arteixo, que vivió unos minutos algo más cómodos hasta que el 1-2 cayó como un jarro de agua fría. Otra vez a balón parado. Un córner desde el perfil derecho terminó con un rechace que aprovechó Ander para lanzarse al suelo y volver a igualar la eliminatoria. En ese momento, los 20 (más 30) minutos que quedaban por delante parecían una eternidad.

El Estradense daba sensación de estar muy entero en lo físico y rozó el 1-3 en otro balón parado que no pudo embocar Raúl. El centrocampista también la tuvo desde la frontal del área. Y Gerard, mientras Melo trataba de dar algo de aire al Arteixo.

Prórroga perfecta

Pero el fútbol a veces es saber resistir. Los malos momentos no son eternos y el Arteixo llegó a una prórroga en la que sacó fuerzas de flaqueza para ser mejor y, como consecuencia, resistir hasta el eterno añadido de la segunda mitad. Fue clave el arrojo de Melo y la decisión con la que entró David Rojo al campo. Ambos dieron el aire necesario a ese doble pivote Naya-Queijeiro que aguantó 120 minutos de forma heroica. Sin perder nunca el sitio.

La prórroga fue una sucesión de intentos sin mucho orden del Estradense, ante los que siempre se imponían esos once hombres del Arteixo que aguantaban al calor de su grada. Cada vez parecía haber más gente en Ponte dos Brozos.

Los minutos pasaban tremendamente lentos, pero llegó el ansiado 120. Todavía quedaba el añadido. Un balón raso de Pedrosa al área que encogió todo corazón. Y una interceptación de Naya a la que siguió el talento de Melo. El extremo regateó una y dos veces en el área antes de sacar un chut cruzado al que siguió un grito de liberación. El Arteixo está en la final de la fase autonómica. Viene el coco, el Compostela. Todo es posible con esta manera de competir. De honrar el fútbol.

Atlético Arteixo 2-2 Estradense

Atlético Arteixo: Carlos García; Iván Vázquez (Moreta, m.80), Agulló, Tomé, Manu Berrocal; Naya, Queijeiro; Rubo (Marcos Aller, m.91), Pablo Martínez (Melo, m.76), Jota (Iker, m.76); Otero (Rojo, m.98).

Estradense: Pablo Brea; Ángel Muñiz, Carabán, Ander, Pichi (Óscar, m.91); Raúl (Ian, m.101), Brais Vidal; Porrúa (Padín, m.74), Miguel (Gerard, m.46), Pedrosa; Edu Taboada (Mella, m.80).

Goles: 0-1, m.54: Brais Vidal; 1-1, m.59: Otero; 1-2, m.70: Ander; 2-2, m.120+3: Melo.

Árbitro: Tallón Fernández (Madrid). Expulsó al entrenador Posi (m.90+1) y amonestó a Queijeiro (m.48), Otero (m.63), Iván Vázquez (m.79), Naya (m.90+3), Agullo (m.99) y Melo (m.120+4), del Atlético Arteixo; y a Miguel (m.17), Ángel Muñiz (m.42), Pedrosa (m.71), (Padín, m.94) del Estradense.

Incidencias: Partido de la vuelta de la semifinal gallega por el ascenso a Segunda RFEF disputado en Ponte dos Brozos ante unos 800 espectadores.