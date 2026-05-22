Las tres claves de Noé López en el San Tirso 1-0 Paiosaco

Denis marcó el gol de la victoria para el San Tirso Patricia G. Fraga

Estas son las tres claves del técnico Noé López tras la victoria del San Tirso ante el Paiosaco (1-0) en la final de Copa Coruña disputada en Riazor.

La cuarta Copa de A Coruña del San Tirso lleva el nombre de Denis (1-0) Más información

Mucho respeto inicial

Primera parte en la que los dos equipos evitaban cometer errores, el San Tirso con más control y un Paiosaco más reactivo intentando robar y sorprender con transiciones rápidas sobre la velocidad de Carnota e Iván Amor.

Aumento de ritmo y gol de Denis

Empezó la 2 parte con los dos equipos mejorados y con más velocidad de balón, luego de una buena llegada del Paiosaco llega el gol de Denis tras un rechace en un córner que prolonga Gamallo. Poco después el mismo Denis pudo sentenciar al equipo larachés que parecía tocado tras el gol.

Mejoría verdiblanca sin premio

Iván decidió hacer cambios tanto de jugadores como de alturas de líneas y el Paiosaco mejoró, ayudado también por el paso atrás del San Tirso, haciéndose con la iniciativa del juego y con llegadas suficientes para haber conseguido empatar.