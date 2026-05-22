Denis López: “Por sorte puiden marcar outro gol que vale outro título máis”
El delantero del San Tirso ha marcado en las dos finales que ha jugado con su equipo en Riazor
Denis López está cogiendo una extraña afición: marcar goles en finales en el estadio de Riazor. Ya lo hizo hace dos años, en la edición de 2024, cuando hizo el tanto inicial del 1-1 contra el Victoria y marcó su penalti en la tanda posterior. Este jueves, en la final contra el Paiosaco, Denis volvió a ser protagonista marcando el gol de la victoria (1-0) para el San Tirso.
“Dúas finales e dous goles. O da primeira final toca nun defensa antes de entrar e o xoves, por sorte puiden marcar outro gol que vale outro título máis e aínda tiven outra ocasión para poder sentenciar e non ter que sufrir. Ao final conseguimos volver a gañar, pero sempre é un placer xogar en Riazor a verdade e máis co ambientazo de final que houbo”, explica.
Tanto Denis como buena parte de la plantilla del San Tirso ya contaban con experiencia previa jugando en Riazor, tanto en final de Copa Coruña como en Copa del Rey, cuando se midieron al Espanyol. Una circunstancia que el delantero admite que jugó a su favor contra el Paiosaco: “Creo que sí, na primera parte sobre todo. Eles creo que saíron un pouco máis con respecto e nós manexábamonos ben nesa situación porque tíñamos un pouco máis de experiencia nestas citas”.
Para Denis, las claves del triunfo del San Tirso pasaron por ser más verticales en la segunda parte y haberse sabido replegar y aguantar tras su gol. Ahora, el equipo entrenado por Fabio encara un nuevo reto: los playoffs de ascenso a Tercera que les medirán al Atios en semifinales. “Imos intentar redondear o final da tempada cos playoffs. O ano pasado non se puido dar, fíxosenos unha tempada bastante longa porque viñamos de xogar a Supercopa Galicia na pretempada e fase previa da Copa do Rei e o equipo chegou moi xusto. Este ano temos ganas de revancha e finiquitar a tempada do mellor xeito posible”, sentencia Denis.