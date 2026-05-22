Alba Martínez: “Es el mejor momento futbolístico de toda mi vida”

Alba Martínez en el encuentro ante el Victoria Patricia G. Fraga

Alba Martínez (Arteixo, 2001) fue una de las heroínas del Atlético San Pedro en la gran final de Copa Coruña. La atacante fue la autora de los dos goles de su equipo, ambos en la primera parte. A pesar de que el Victoria B consiguió empatar en el descuento, la suerte de los penaltis estuvo de su lado para que el San Pedro y Alba levantasen la primera Copa Coruña de su historia.

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“Es un sueño hecho realidad”, empieza al recordar la tarde del jueves. “No contábamos con tanta gente, había mucha más del San Pedro que del Victoria y eso sumó. Soy socia del Dépor y el estadio desde abajo impresiona mucho más que desde la grada, nada que ver”, reconoce.

A los trece minutos del pitido inicial, Alba estuvo en el sitio adecuado en el momento justo para inaugurar el marcador y, veinte minutos más tarde, fue la más lista de la clase para aprovechar un mal despeje de la defensa rival y definir a la perfección ante la salida de la portera. La arteixana estaba en blanco en esta edición de la Copa, pero el destino quiso que su estreno (por partida doble) fuese en el partido más importante. “El primero me lo encontré, la marqué y fin, la sensación fue de alivio, de nervios fuera. El segundo, para mí, es el mejor momento futbolístico de toda mi vida porque no contaba con que entrara. No tenía mucho ángulo, pero entró perfecta. No sabía qué hacer, estaba nerviosa, fue una sensación indescriptible”, afirma la goleadora.

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En la segunda parte, el San Pedro sufrió un asedio en toda regla, pero las rojiblancas sacaron todo su orgullo para defender con uñas y dientes su portería. “La clave fue saber aguantar, dejar que jugasen y arrancar con todo lo que podíamos a la contra. Saber sufrir y estar unidas, porque para sufrir en defensa, el equipo tiene que estar unido y con mucha comunicación”, explica. Sin embargo, cuando todo parecía a su favor con 1-2 en el descuento, el Victoria B empató en el 94 para que la final se decidiera desde el punto de penalti.

“Veníamos del antecedente del año pasado en semifinales contra el Pastoriza, que nos eliminaron en penaltis. La sensación fue de que no estaba perdido, de que no podía pasar lo del año pasado y de que había que levantarlo dándole confianza a Aroa (la portera)”, afirma Alba. El Victoria erró sus dos primeros lanzamientos, con parada de Aroa en el segundo, y el San Pedro hizo un cuatro de cuatro con el que se desató la locura tanto en el campo como en la grada: “Sentimos todo lo que se puede sentir en un solo momento. Fui a celebrarlo con Aroa porque paró el segundo. La mayoría estábamos llorando, es una ilusión que no pasa, una primera vez increíble”, sentencia una de las grandes protagonistas del título copero del San Pedro.