Playoffs regionales | El Meicende iniciará en Ponteareas su camino a Preferente

Diego González, jugador del Sporting Meicende, celebra con un compañero su gol ante el Relámpago DANI PATIÑO

La sede de la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) albergó este jueves los sorteos de las fases de ascenso de Primera y Segunda Futgal. Además, los equipos de Tercera Futgal también conocen su camino en los playoffs. Las tres categorías coinciden en el formato: semifinales y final a ida y vuelta con el primer partido en el campo del peor clasificado y posibilidad de prórroga y penaltis. También en las fechas: 31 de mayo y 7 de junio para la primera eliminatoria; 14 y 21 de junio para la final por el ascenso.

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PRIMERA FUTGAL: En busca de la Preferente, el Sporting Meicende disputará la semifinal ante el Juvenil de Ponteareas con la ida en el Municipal de Pardellas. Si accede a la final, el equipo de Maikel Naujoks será local primero ante el Calo de Teo o el Monterroso lucense.

Por su parte, al Club do Mar de Caión le ha caído en suerte el Galicia Mugardos, tercer clasificado del grupo 1 y, por tanto, local en la ida. Si avanza a la última ronda, el conjunto larachés se la jugará —otra vez con la vuelta en casa— ante el Ribadeo lucense o el Gondomar C.F. pontevedrés.

Fase de ascenso a Preferente RFGF

SEGUNDA FUTGAL: Son tres los equipos coruñeses inmersos en la fase de ascenso a Primera Futgal. El Xuventude Dorneda se la jugará ante el Guitiriz lucense con la ida en Oleiros. De pisar la última ronda, volverá a ser local en la ida frente a O Pino o Lemos B.

Los otros dos equipos coinciden en la misma llave. El Atlético Castros recibirá el próximo fin de semana al Rodeiro pontevedrés y, el vencedor, será local primero en una final ante Suevos o Xallas, que arrancan su eliminatoria en Arteixo.

Fase de ascenso a Primera Futgal (zona Norte) RFGF

TERCERA FUTGAL: Donde no era ya necesario el sorteo era en el playoff de ascenso a Segunda Futgal. Ahí la potestad es de cada delegación de la RFGF y las bases de la competición establecían que los tres grupos se enfrentarían bajo el siguiente condicionante: el mejor tercero ante el mejor segundo y los otros dos subcampeones entre sí. Por ello, el Xuventude Laracha se enfrentará al Maravillas y el Unión Campestre al Teixeiro.