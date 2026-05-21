La previa | San Tirso-Paiosaco: Dos clásicos, frente a frente

San Tirso y Paiosaco se miden este jueves (Riazor, 20.30 horas) con el objetivo de hacerse con la LXXXIII edición de la Copa de A Coruña. En un escenario inmejorable, dos de los grandes dominadores de la última década buscarán ampliar su palmarés en esta competición. Para los de Abegondo sería su cuarto título tras los logrados en 1981, 2019 y 2024. Por su parte, el conjunto larachés venció en 1973, 1984, 2017 y 2018. Además, quien gane obtendrá billete para la Copa Diputación e iniciará el largo y bonito camino hacia la Copa del Rey.

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Para llegar hasta aquí, el San Tirso dejó por el camino al Galicia Gaiteira, de Tercera Futgal; a Marte, Vizoño y Sporting Coruñés, de Primera; y al Betanzos, de su misma categoría. Ahora se enfrentará con otro equipo de Preferente, un Paiosaco que eliminó a dos ‘terceras’, Bergantiños B y Pastoriza; Once Caballeros, de Segunda, y alcanzó la final tras vencer a Orillamar y Club do Mar, de Primera Futgal. El de Riazor será su último partido de la temporada tras terminar la Liga en séptima posición, mientras que el San Tirso continuará con los playoffs de ascenso a Tercera RFEF al acabar cuarto.

El equipo de O Monte tiene las ausencias de Pablo Vigo y Pájaro, así como las de Lameiro y Paulo, que causan baja de forma definitiva por motivos personales. Además, en las últimas semanas el equipo se reforzó con Adri Ríos, Mauro, Rafa Mella y Pablo Seco, pero ninguno de ellos podrá participar al no estar inscritos en la competición. En el Paiosaco son dos las bajas: Popi y Martín López.

Caminos paralelos

Los entrenadores son Fabio Rodríguez e Iván Sánchez. Ambos, nacidos en 1986. “Tengo recuerdos con él desde la infancia y la adolescencia. Compartimos clase; ganamos Ligas en alevines e infantiles con el club de nuestro barrio, el Maravillas; nos fuimos juntos al Imperátor en Cadetes… Éramos pareja de centrales y tengo buenos recuerdos. Con el paso de los años fuimos separando caminos: él siguió jugando en Mugardos, Mesón do Bento y Cambre, mientras yo me dediqué a arbitrar. Y ahora encantado de verme las caras contra él en Riazor como entrenador”, destaca el técnico del San Tirso desde un plano personal.

"Cada uno con sus matices, pero creo que somos similares en cómo vemos el fútbol" Fabio Rodríguez, entrenador del San Tirso

En lo futbolístico, entiende que ser de la misma quinta ha influido en el juego que practican: “Debido al tipo de entrenadores que hemos tenido, a la posición en el campo y a la edad que tenemos, cogemos cosas de lo moderno, de las tendencias de ahora, pero también nos agarramos a aspectos de antes. Cada uno con sus matices, pero creo que somos similares en cómo vemos el fútbol”.

Por ello, ambos apuestan por una final muy disputada. “Los dos equipos tenemos un estilo muy similar y en principio estará todo muy igualado, así que el que cometa menos errores ganará el partido. Ellos tienen más experiencia, llevan ya varios años formando el equipo, por lo que a priori parten con un poco de ventaja”, apunta Iván Sánchez.

También coinciden en que el duelo de hace diez días en Liga, ganado por el Paiosaco (0-1), no sirve como referencia. “No tendrá nada que ver, sobre todo por las dimensiones de Riazor. Además, ninguno de los dos se jugaba prácticamente nada”, reflexiona Iván. El duelo de la primera vuelta, disputado en A Porta Santa, terminó en tablas (1-1).

“Creo que va a ser una final bonita de jugar y de ver, táctica… Ambos tendremos nuestros momentos dentro del partido y los pequeños detalles decidirán el ganador”, añade Fabio.

Fabio Rodríguez, durante el San Tirso-Paiosaco PATRICIA G. FRAGA

Los dos entrenadores destacan el nivel de su homólogo. “Hablan sus resultados”, coinciden antes de destacar Fabio la dificultad de las permanencias que consiguió Iván con el Silva. El del Paiosaco, por su parte, apunta: “Pronto estará en una categoría superior”.

"La final que gané como jugador en Riazor es un recuerdo que te queda para siempre" Iván Sánchez, entrenador del Paiosaco

Esta será su segunda vez en una final de la Copa de A Coruña, torneo que ganó como jugador con el Sporting Cambre en 2008. “Es un partido que no olvidas nunca. Además, con el equipo que me lo dio todo y con un grupo de personas excepcional. Son recuerdos que te quedan para siempre”, enfatiza Iván Sánchez.

Para Fabio Rodríguez esta será su quinta vez en el césped de Riazor. “Una vez fui asistente en la Copa Coruña, otra entrenador del Ural en el mini Teresa Herrera y las dos veces recientes con el San Tirso, en la final de 2024 y en la Copa del Rey. Lo siento como un premio al esfuerzo y al trabajo. Y como coruñés y deportivista es un privilegio, porque hay muchos entrenadores que tienen trayectorias muy largas y nunca han podido disputar ahí un partido”, valora el entrenador del San Tirso.

Alineaciones probables

San Tirso: Fedello - Manu Prieto, Lago, Gamallo, Iván Rellán - Carlos Díaz, Christian Rey - Casariego, Segade, Xian - Denis

Paiosaco: Dani Moreno - Queijeiro, Manu Mato, Beto - Juanma, Andrés, David González, Josiño, Pablo Rodríguez - Iván Amor, Dani Carnota