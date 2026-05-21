La cuarta Copa de A Coruña del San Tirso lleva el nombre de Denis (1-0)

Denis López celebra su gol en la final de la Copa de A Coruña disputada por San Tirso y Paiosaco PATRICIA G. FRAGA

La capacidad competitiva del San Tirso está fuera de toda duda, pero lo volvió a demostrar en la noche de Riazor. Allí se proclamó por cuarta vez campeón de la Copa de A Coruña tras vencer al Paiosaco (1-0) con un gol de su delantero Denis. Fue una final muy táctica, un terreno en el que es muy difícil ganar a este equipo de Abegondo que está viviendo una década mágica. De Primera Autonómica a soñar con Tercera RFEF y a ganar este torneo en 2019, 2024 y un 21 de mayo de 2026.

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Mención aparte merece el ambiente en la grada. Siempre despierta expectación esta competición y 3.500 personas abarrotaron la Tribuna Inferior de Riazor. Incluso pudieron ser más, pero minutos antes del inicio del partido ya no quedaban entradas.

En lo futbolístico, a diferencia de la semifinal en Caión, el Paiosaco optó por salir con línea de cuatro atrás. Un central menos (Queijeiro) y un hombre de ataque más (Cristian Quintás). Claro 4-4-2 del equipo larachés ante un San Tirso que tuvo más balón en los primeros minutos e intentó proponer a través de su salida con tres. Sus dos mediocentros jugaban a distintas alturas: Christian Rey para el cierre y Carlos Díaz más adelantado, buscando descolgar balones.

De esa forma probó Segade con un tiro y se quedó cerca de asistir a Denis poco después, pero el delantero no acertó a meter el tacón en el área. Un inicio fuerte al que replicó el Paiosaco con un par de disparos desviados y un gol anulado. Cantó la afición al cuarto de hora el certero remate de Dani Carnota a pase de Iván Amor, que había caído a banda, pero el asistente levantó la bandera señalando fuera de juego del ariete carballés.

Pasada la efervescencia inicial, ambos equipos fueron capaces de controlar la situación a través del orden. Nada que no estuviera en el guion de una final que se iba a decantar por los pequeños detalles. Cualquier acción a balón parado se convertía en una preciada oportunidad y el Paiosaco tuvo una opción a través de un córner. Pero hasta ahí las marcas eran pegajosas, lo que impidió a Beto conectar un cabezazo cómodo en el área.

Poco más pasaría hasta el descanso. Un tiro desviado de Rellán desde el pico del área y un gran regate de Dani Carnota a Gamallo que terminó con el central solventando el centro del propio atacante coruñés. Pintaba a ‘gol partita’.

El de casi siempre

Parecía salir con más ahínco el Paiosaco, pero el San Tirso demostró que siempre está metido en el partido: balón desde banda izquierda de un Casariego que intercambió papeles con Prego y remate alto de Carlos Díaz en zona peligrosa. Fue el aviso previo al 1-0.

El jovencísimo Prego mandó el balón al área desde el saque de esquina y, tras varios toques, apareció Denis para meter la bota muy cerca del portero y hacer el gol. Oro para el San Tirso.

Además, el equipo de Abegondo entendió que era momento de apretar a su rival y rozó el segundo en la acción posterior. Esta vez Denis se topó con una gran parada de Dani Moreno y en el rechace mandó el balón alto. Una ocasión muy clara a la que le siguió un intento de Casariego y que precipitó un doble cambio de Iván Sánchez. Había media hora por delante.

El Paiosaco trató de animarse e intentó llegar al área mediante el arrojo de Carnota. Estaban muy seguros los centrales, capaces de desactivar acciones como esa o de taponar un tiro de Josiño que terminó en córner e hizo rugir a su afición.

Desde el banquillo, Iván buscó algo diferente con Sande, Vivito y Carra, mientras Fabio iba administrando esfuerzos. Era importante ante la fatiga lógica por las dimensiones de Riazor y también para mantener la seguridad ante un Paiosaco que empezaba a mandar balones al área.

En la más clara apareció Lago para sacar casi bajo palos un tiro de Sande y en el añadido no tuvo problemas Fedello para blocar el último intento de Josiño. Ya en el sexto minuto del alargue, el juvenil Martín Seijo corrió solo en busca del 2-0, pero se vio frenado con un agarrón que costó la expulsión a Carra.

Cuarto título para el San Tirso. Irá a por más en la Copa Diputación. Y en busca del sueño de Tercera RFEF. Solo son seis partidos más en otra temporada, nuevamente, para el recuerdo.

El San Tirso, con el título de campeón PATRICIA G. FRAGA

San Tirso 1-0 Paiosaco

San Tirso: Fedello; Manu Prieto, Lago (Ferreiro, m.89), Gamallo, Iván Rellán; Christian Rey; Casariego (Xian, m.70), Carlos Díaz, Segade (Mario Seoane, m.79), Prego (Martín Seijo, m.89); Denis (Rachón, m.89).

Paiosaco: Dani Moreno; Juanma (Carra, m.81), Mato, Beto, Pablo Rodríguez (Queijeiro, m.60); David González, Andrés Pérez (Javi Sande, m.74), Josiño, Christian Quintás (Raña, m.60); Iván Amor, Dani Carnota (Vivito, m.74).

Gol: 1-0, m.54: Denis.

Árbitro: Sieira Hermida (A Coruña). Expulsó a Carra (m.90+6), del Paiosaco. Amonestó a Christian Rey (m.68) y Xian (m.90+3), del San Tirso; y a Juanma (m.28), Beto (m.90) y Mato (m.90+2), del Paiosaco.

Incidencias: Final de la LXXXIII Copa de A Coruña disputada en Riazor ante 3.500 espectadores.