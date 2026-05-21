El Atlético San Pedro arrebata el trono al Victoria B en los penaltis (2-2)

El Atlético San Pedro celebra el título con su afición Patricia G. Fraga

Punto final al idilio copero del Victoria B. Un ciclo de cuatro finales en cuatro años que no pudo terminar con el tercer título consecutivo. El trono pasa a manos de un Atlético San Pedro (2-4 en los penaltis) que se fue al descanso ganando por 0-2 gracias al doblete de Alba. Las cebras dominaron en la segunda mitad y consiguieron empatar de manera épica en el descuento, pero las rojiblancas estuvieron más acertadas desde el punto de penalti para hacerse con su primer título de Copa de A Coruña.

La final empezó con el Victoria buscando dominar a través del control de balón, pero sobre todo intentando encontrar situaciones de peligro con balones a la espalda de las laterales del Atlético San Pedro. Por su parte, las visitantes desplegaron un juego más directo que les llevó a provocar dos saques de esquina pasado el minuto diez. En el segundo de ellos, Joana Montouto remató de cabeza al larguero y ahí estuvo Alba Martínez, bien ubicada, para enviar el balón al fondo de la red y adelantar a su equipo.

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Tras el gol, el Victoria apretó en los siguientes minutos. Las cebras buscaban la velocidad de Sara Barros por banda izquierda, pero la extremo no estaba siendo capaz de generar ocasiones claras de peligro. Llegaron a reclamar un penalti, pero Lola Cal no lo vio claro. El Atlético San Pedro estaba muy serio en defensa. En uno de sus despejes, la central del Victoria midió mal la cesión a su portera y, una vez más, Alba fue la más lista de la clase para hacerse con el balón y aprovechar que Xiana estaba adelantada para marcar el 0-2.

La réplica del Victoria estuvo a punto de ser inmediata. En el enésimo pase en largo hacia la banda izquierda, esta vez Sara Barros sí fue capaz de plantarse dentro del área mano a mano con la portera, pero Aroa le ganó la partida con una gran parada a su remate. Poco después la volvió a tener Sara, en esta ocasión disparó de volea en un balón que parecía que se iba a ir muy alto, pero acabó estrellado en el larguero y el choque se fue 0-2 al tiempo de descanso.

Un lance del Victoria B-Atlético San Pedro Patricia G. Fraga

Reacción

Salió arrollador el Victoria tras el paso por vestuarios. Primero la tuvo Ainhoa a la salida de un córner, pero su remate a bocajarro se encontró con el larguero. Poco después, Gara, en posición de extremo derecha, puso un buen centro al área que Sara no fue capaz de rematar en condiciones. Se estaban acercando las cebras y, cuando el cántaro va tanto a la fuente, al final termina por romperse. Fue en otro saque de esquina que esta vez sí acabó en el fondo de la red gracias al remate de Yara.

Con cuarenta minutos por delante, Isa Vázquez empezó a dar entrada a jugadoras habituales del equipo A, como Valeria Trashorras o Alma Reiriz, en busca de la remontada. Sin embargo, el partido se enfrió y entró en una fase en la que el Victoria sí, fue capaz de dominar el balón, pero ni ellas ni sus rivales generaron ocasiones, con parones constantes que cortaban el ritmo de juego a unas y otras.

El Victoria volvió por sus fueros y de las botas de Alma nacieron dos nuevas ocasiones. Su primer disparo se marchó rozando el larguero. El segundo llegó a ir a puerta, pero se encontró con una buena intervención de Aroa bajo palos. Sara Barros llegó al rechace, pero no fue capaz de marcar al encontrarse casi sin ángulo.

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Las cebras siguieron apretando y tuvieron la más clara al filo del 90. En un mano a mano de Alma, el rechace le cayó a Marta, pero con todo a favor para marcar, se topó con una acción defensiva salvadora por parte de una Silvia que cuajó un gran partido en defensa. Finalmente, la insistencia tuvo su premio. En el minuto 94, Valeria corrió hasta línea de fondo y de primeras puso un centro perfecto para que Alma rematara de cabeza y desatara la locura en la grada albinegra. Esa locura pudo ser todavía mayor, ya que la propia Valeria tuvo un disparo desde fuera del área que se marchó rozando el palo en la última jugada.

La final se tuvo que decidir desde el punto de penalti. La primera en lanzar fue Ana Pereira para el Victoria, que empezó errando por encima del larguero. La empresa se complicó aún más cuando Camila anotó para el San Pedro y Aroa le adivinó las intenciones a Sila. Xiana estuvo a punto de hacer lo propio con la pena máxima de María, pero en el cuarto lanzamiento, Nekane tuvo la oportunidad de dar la Copa a las rojiblancas y no la desperdició. Terminó así, desde los once metros, el idilio copero del Victoria B, que cede el trono en favor de un Atlético San Pedro que estrena su casillero en este 2026.

Celebración del Atlético San Pedro Patricia G. Fraga

Victoria B 2(2)-(4)2 Atlético San Pedro

Victoria B: Xiana; Marta, Sila, Yara, Noa; Sestayo (Alma, m.53), Gara; Daniela (Valeria, m.46), Nuria (Olivia, m.63), Sarita; Aroa (Ana Pereira, m.76).

Atl. San Pedro: Aroa; Lucía, Silvia, Ainhoa, Camila; Noa (María, m.46), Rocío (Uxía, m.55), Alba, Lara (Eva, m.93), Helena (María Eugenia, m.93); Joana (Nekane, m.83); Alba.

Goles: 0-1, m.13: Alba. 0-2, m.33: Alba. 1-2, m.52: Yara. 2-2, m.94: Alma.

Penaltis: Ana Pereira: fallo. Camila: 0-1. Sila: parada. Ainhoa: 0-2. Alma: 1-2. María: 1-3. Olivia: 2-3. Nekane: 2-4.

Árbitra: Lola Cal García. Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la final de la Copa de A Coruña disputado en el estadio de Riazor ante 1.500 espectadores.