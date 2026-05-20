Los cuatro reencuentros del San Tirso-Paiosaco 

Casariego y Cristian Quintás, jugadores que pasaron por el otro equipo, durante el San Tirso-Paiosaco de Liga PATRICIA G. FRAGA

Se acerca la final de la Copa de A Coruña. San Tirso y Paiosaco pelearán este jueves en Riazor (20.30 horas) por el título de la LXXXIII edición en un duelo con varios reencuentros: cuatro futbolistas pasaron por las filas del otro equipo.

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Son cuatro los que juegan en el San Tirso y en su día vistieron la camiseta del Paiosaco. Uno de ellos es el lateral derecho Casariego, que también se puede adaptar a la posición de extremo derecho. Tras pasar por canteras de renombre —Deportivo y Lugo—, el coruñés brilló en el Olímpico de Rutis y dio un salto de dos categorías hasta el Paiosaco. En la temporada 2020-21 disputó la Tercera División, en la siguiente recuperó la categoría y en la 2022-23 se despidió ya bajo la denominación de Tercera RFEF. Un total de 83 partidos.

Tras ello, jugó en el Betanzos y el verano pasado firmó por el San Tirso. Cumplirá 26 años en julio y está viviendo una gran campaña con 29 partidos disputados, siendo titular en todos menos uno, y cuatro goles.

Otro hombre que se adapta bien a dos posiciones es Carlos Gamallo, que rinde como central y lateral izquierdo. Fue compañero de Casariego en el Paiosaco en la temporada 2020-21, la segunda y última que estuvo en A Porta Santa. Fueron 35 partidos de Tercera División para el canterano del Ural, que ahora a sus 26 años lleva ya cuatro en el San Tirso. Este curso acumula ya 36 encuentros —en 31 de ellos partió desde el inicio— y dos goles.

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En el centro del campo es un fijo Christian Rey (28 años), que llegó la pasada campaña procedente del Betanzos y se ha convertido en la prolongación del técnico Fabio Rodríguez en el campo. Esta temporada lleva ya 35 partidos —solo en uno no fue titular— y está a solo cinco de su marca del curso pasado. Sus opciones de superarla pasan por ganar el título mañana, alcanzar la final del playoff y disputar la Copa Diputación. Además, ha marcado tres tantos. En su día (2018-19) fue jugador del Paiosaco, pero apenas disputó ocho partidos de Tercera División.

El repaso del San Tirso termina aquí, pues el lateral derecho Jorge González también jugó en el Paiosaco, pero lleva toda la temporada en el dique seco por lesión y no estará en la final de mañana.

Solo hay un ex del equipo de Abegondo en el Paiosaco. Un Christian Quintás que vivió tres etapas distintas en O Monte (2019-20, 2020-21 y 2024-25) y que el pasado verano regresó al equipo larachés. El delantero cumplió 28 años en febrero, lleva 27 partidos este curso —16 como titular— y tres goles.