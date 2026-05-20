Joana Montouto: "Me siento orgullosa de haber formado parte de un peldaño en la escalera del fútbol femenino"

El Victoria B, flamante equipo de Tercera RFEF, busca un último baile en su competición favorita, una Copa de A Coruña femenina en la que ha hecho pleno de finales desde que nació en 2023. Tiene el favoritismo, pero enfrente tendrá a un competitivo equipo de la Primera Gallega —cuarto clasificado— que cuenta en sus filas con Joana Montouto (Vigo, 1990), exjugadora de Primera División. A ese as en la manga y al sólido bloque que entrena Virginia del Río se agarra el Atlético San Pedro —tiene la baja de Miranda— para evitar que el filial gane su tercer título consecutivo antes de dar el salto a categoría nacional (este jueves, Riazor, 18.00 horas).

En Liga ganaron un partido cada uno (3-1 en Iñás y 5-0 en Elviña) y han tenido que superar tres duelos para pisar la última ronda copera. El Victoria B dejó por el camino a Orzán B, Sporting Burgo y Sporting Cambre, todos ellos de la Primera Gallega en la que ha terminado en cabeza. Por su parte, el San Pedro apeó a tres equipos de Segunda Gallega: Órdenes, Bergantiños B y Unión Campestre. Tanto en Liga, donde todavía luchan por entrar al playoff de ascenso a Tercera RFEF, como en Copa, ha tenido un papel clave Joana Montouto con un total de 22 goles. Esta será su última gran cita como futbolista.

Alineaciones probables Victoria B: Xiana; Marta, Sila, Yara, Noa Rodríguez; Sestayo, Gara; Ana Pereira, Nuria, Alma; Aroa Fernández.

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​Atlético San Pedro: Aroa Naya; Lucía, Silvia, Nekane, Camila; Rocío, Alba, Lara, Noa Martínez; Joana Montouto; Eva.

¿Cómo se siente una 24 horas antes de jugar en Riazor? ¿Primera vez?

La verdad es que sí. Yo soy de Vigo y la gente duda si me hace ilusión, pero qué va, muchísima ilusión. Me siento medio en casa y privilegiada por poder jugar.

¿Le tira más el Celta?

En secreto, sí (risas). Pero el Dépor también me gusta y quiero que ascienda. De hecho, incluso pensé en ir a Valladolid. El fin de semana siguiente sí que iré a Riazor, que suelo ir bastante.

¿Se ve para ser titular?

Espero que sí. Y si no, tampoco pasa nada. Somos muy afortunadas de estar ahí y con cinco minutos ya me llega. Yo me quiero retirar, no me veo más jugando al fútbol. Lo tengo clarísimo y ya le dije a la entrenadora que no me coma la cabeza.

Es un gran escenario para dejarlo…

Es que me hace muchísima ilusión… E incluso estoy nerviosa porque vendrán mis padres desde Vigo, los niños que entreno, mis amigas de pádel… Me siento como en casa y creo incluso que voy a llorar de la emoción.

¿Habrá algún partido más después?

Sí. Voy a estar con el equipo hasta el final de temporada y a ver si recortamos en los dos partidos que quedan la distancia con el Antas para jugar la fase de ascenso.

¿Cómo visualiza la final?

Va a ser un partido intenso y tenemos que salir enchufadas. El Victoria es el favorito, así que no hay nada que perder. Debemos dar nuestra mejor versión y disfrutar del partido. Pase lo que pase, para mí ya es un triunfo estar aquí.

"Vendrán mis padres desde Vigo, los niños que entreno, mis amigas de pádel..."

¿Cuál ha sido su labor en el equipo, tanto dentro como fuera del campo?

La entrenadora sabe que mi compromiso no era al 100%. Llevo años queriendo dejar el fútbol, porque me cuesta mucho ir a entrenar y a jugar, pero soy una persona bastante risueña y simpática y las veces que voy me lo paso bien y estoy de bromas. Es algo que me gusta del equipo, que no me ponen malas caras aunque voy poco a entrenar. Eso hace que vaya más feliz e indica que es un buen grupo. De no ser así, ya lo habría dejado, porque noto como si tuviera una relación con el fútbol y me estuviera dejando. Necesito soltar.

¿En qué sentido nota que le deja?

Una cosa que me preocupa son las lesiones, romper fibras… Muscularmente estoy muy floja y por eso me ha dejado un poco el fútbol. Cada partido era pensar ‘a ver si no me lesiono’ y en este partido es ‘si me lesiono, pues venga, chao’ (risas). Intentaré disfrutar y dar lo mejor de mí, como siempre.

¿Cree en las opciones del equipo?

Soy muy competitiva y lo vamos a intentar. Ahora mismo estamos empate y, aunque haya un favorito como en todas las finales, hasta que se juega no se sabe quién gana. Tengo buenas sensaciones de equipo y si salimos enchufadas podemos plantar cara. Además, a ellas se les ha ido la goleadora y eso es un punto a favor nuestro, aunque su fuerte sea el equipo.

¿Y en Liga?

También. Antas y Rosalía juegan entre sí y creo que el fútbol nos lo debe. Más por Vir, la entrenadora, que se merece más que nadie tanto eso como, sobre todo, la Copa.

Ha jugado en la selección, en el Espanyol ganó dos Copas de la Reina… ¿Con qué se queda de todos estos años de fútbol?

Con que he sido muy afortunada y privilegiada por todo lo que he vivido y disfrutado. Miro atrás y me emociono: empecé con niños, me marché fuera, volví… Es un bonito recuerdo.

¿Hay alguna situación que le dé rabia si mira hacia atrás?

Ahora no tengo miedo ni vergüenza a decirlo: el tema de la anorexia. Si de cabeza fuera más fuerte o no cayera en una enfermedad, quizá ahora seguiría jugando; entonces es algo que me deja una espina clavada. Pero intento dejarlo atrás y ver el lado positivo. Ahora ya estoy curada y disfruto de otras cosas como la familia, jugar al pádel... Siempre hay que mirar el lado bueno de las cosas; es algo que he trabajado hasta ahora.

"Verónica Boquete es la que dio el primer paso y desde entonces se ha ido creciendo"

Tampoco le tocó el contexto más favorable.

Claro. Ahora hay más psicólogos; aquella era otra época del fútbol… Eran otros tiempos y quizá si me hubiera cogido ahora mismo sería diferente.

¿Ve mejoría real en el fútbol femenino?

Ha crecido muchísimo. Cuando nosotras estábamos en la selección española, cobrábamos muy poquito y ahora es distinto. Me siento orgullosa de haber formado parte de ese peldaño de la escalera.

¿En qué debe seguir creciendo?

Hay que dar golpes. La sociedad funciona así y hay que seguir sumando gente por televisión y en los estadios, publicidad, igualdad, etc. Sé que es complicado, pero hay que intentarlo. Creo también que tenemos que darle las gracias a Verónica Boquete, que es la que dio el primer paso y desde entonces se ha ido creciendo.