Tres ascensos en siete días para el Victoria

Tres importantes equipos del Victoria CF —sénior femenino, filial femenino y Juvenil A— han celebrado el ascenso de categoría con apenas siete días de margen. Un motivo para celebrar con una visita a DXT Campeón en la que los entrenadores y capitanes toman la palabra como portavoces del éxito de este clásico del fútbol coruñés.

El sénior femenino compitió en la Tercera RFEF y terminó en segunda posición con 48 puntos (quince triunfos, tres empates y cuatro derrotas). Solo había una plaza de playoff, pero fue para ellos al terminar en cabeza un filial de As Celtas que no podía ascender por la presencia de su primer equipo en la categoría superior. Se la jugó el Victoria a una eliminatoria contra un club con mucho nombre como el Real Zaragoza y fue capaz de ganar los dos partidos (1-2 y 2-1) para lograr el primero de estos tres ascensos. Tuvo lugar en la mañana del domingo 10 de mayo.

Su entrenador, Javi Angeriz, explica que la clave fue no abandonarse pese a ver cómo se les esfumaba la primera posición: “Tuvimos una buena racha que nos reforzó y después de perder esos dos partidos de la segunda vuelta tampoco podíamos rendirnos. Les dije que estaba por ver que As Celtas jugara la fase de ascenso y que lo que no podíamos hacer era perder la segunda plaza. Había que seguir enchufadas para que no nos adelantaran equipos como el Lóstrego, el Friol, etc.”.

El exjugador de Cerceda y Laracha, entre otros, inició su etapa como entrenador principal en la base del Atlético Arteixo, pero aceptó esta oportunidad en el tramo final del pasado curso. “Al terminar en Arteixo me llaman para el masculino del Victoria, pero no me encajaba, porque tenía claro que quería pasar a modestos. Luego me surgió esta oportunidad, me informé de la Liga y me pareció una gran opción”, apunta Angeriz.

Alba Muñiz, conocida futbolísticamente como Albita es la segunda capitana del equipo. Esta temporada disputó 21 partidos, todos ellos como titular. Una cifra que significa jugarlo prácticamente todo en una temporada de 22 encuentros y los dos del playoff. “Jugar una semana sí y dos no es fastidiado. Lo llevábamos regular, porque aunque lo intentes, cuesta mantener la regularidad. Lo que nos gusta es competir constantemente”, reflexiona la central sobre cómo ha quedado la categoría tras la reestructuración.

El próximo curso jugará en Segunda RFEF, la división de bronce del fútbol femenino español. “Hace mucha ilusión; es un premio al trabajo de muchos años. En su día soñaba con jugar en Tercera y ahora ya no llega. Va a ser una categoría apasionante y tengo muchas ganas de que llegue y de lucharlo”, enfatiza Albita.

La promoción del primer equipo abrió de par en par las puertas de Tercera RFEF para el filial. El Victoria B tenía el título de la Primera Gallega Arzúa-Ulloa muy encaminado, por lo que solo había que esperar a ver si podía ser con billete de ascenso. Y así fue. A última hora de la tarde del pasado domingo, un triunfo ante el Antas hizo matemático el primer puesto. Los números hablan por sí solos: 74 puntos (24 triunfos, dos empates y dos derrotas).

“Estábamos pendientes de qué pasaba arriba, porque no dependía todo de nosotras, pero una vez lo lograron, ya era cuestión de estar acertadas y conseguimos cerrarlo”, rememora la entrenadora Isa Vázquez.

Su temporada no acaba aquí, pues este jueves (18.00 horas) se sentará por cuarta vez en el banquillo de Riazor en busca de la tercera Copa de A Coruña. “Siempre hace ilusión estar ahí. Es cierto que, como la primera vez, ninguna. Ahí perdimos; la segunda ganamos ante el Bergan y fue un momento increíble. El año pasado dominamos de principio a fin, sin que generara tanta tensión competitiva, y este —ante el Atlético San Pedro— espero algo en la línea de la segunda”, apunta la preparadora de O Barco de Valdeorras.

Lucía Sestayo, capitana del filial, habla del rol que ha desarrollado a sus solo 19 años en un equipo tremendamente joven. “Llevo once en el equipo y el compromiso de todas influyó en que diese un paso adelante. Todas hemos sumado para que nos fuera bien”, reconoce la centrocampista. También juega al fútbol sala, pero este curso ha centrado la mayor parte de sus esfuerzos en el filial del Victoria.

Menos presión que el Coruxo

El pasado domingo, unas horas antes, el club del barrio de Santa Lucía logró también el ascenso a División de Honor Juvenil, una categoría que solo había pisado en la temporada 2015-16. Lo hizo con un triunfo ante el Atlético Arteixo que le aseguró la cuarta plaza, solo por detrás de Celta B, Deportivo B y del otro ascendido, el Ural. Los números fueron 67 puntos (21 triunfos, cuatro empates y nueve derrotas).

Para el entrenador Iván Patiño, el éxito tiene que ver con la filosofía del club y con haber sabido hacer valer la menor presión. “Diría que el 99% de la plantilla son jugadores de la cantera, algo muy a destacar. Y no nos metimos presión. Llevábamos dos meses con el objetivo inicial de la salvación logrado y les pedí que salieran a disfrutar. No se vio un equipo ansioso ni urgido, como podía ser el caso del Coruxo, que tenía el objetivo de ascender, y eso se notó para bien. Podía haber ese miedo de ver si seríamos capaces de salir a ganar todos los partidos desde el minuto uno, pero ha ido muy bien”, se congratula.

“Tenemos buenos entrenadores, que trabajan con pasión. Es gente muy comprometida, que lleva mucho tiempo y que quiere al Victoria; y otra que se adapta muy bien como Javi (Angeriz). Nos gusta el fútbol, lo que hacemos, y es lo que nos mueve a los que entrenamos en estas categorías”, añade Patiño, exjugador del club.

Tuvo a sus órdenes a Manu Seoane, un capitán con todas las de la ley. Y es que el central disputó los 3.060 minutos de los que constó la temporada. “Se lo tengo que agradecer al preparador físico y a algún lunes un poco más tranquilo. Al final de temporada costó más, pero ya estoy acostumbrado de otros años a jugar muchos minutos; lo llevé bien”, apunta. Nacido en 2007, esta era su última temporada en el Juvenil A, un equipo del que destaca el ambiente: "Hay muy buen grupo y como capitán me ayudaron los demás”.

El futuro

Por último, los seis protagonistas contestaron a la pregunta de dónde se ven la próxima temporada y hubo respuestas para todos los gustos. “Tengo muchas ganas de entrenar en esa categoría, pero se tienen que dar muchas cosas y aún no visualizo dónde voy a entrenar el año que viene”, dijo Angeriz. Isa Vázquez, por su parte, expresó: “Yo ahora mismo visualizo junio, con muchas ganas de descansar y para el año que viene habrá que ver muchas cosas”. El otro técnico, Iván Patiño, está aún a otras cosas. “Mañana entreno con el Juvenil B a las 20.00 horas en Leyma, ese es mi futuro”, bromeó.

Más tajantes fueron las jugadoras. “Me veo aquí a muerte. Con el equipo que tenemos y con el que a priori vamos a tener”, apuntó Albita en una respuesta que aprovechó Lucía Sestayo para hacer suya con un “exactamente lo mismo”. Por su parte, Manu Seoane aún no tiene claro dónde será su primera experiencia sénior. “Me veo jugando al fútbol; ahora toca descansar un poco”, cerró.

El tiempo dirá si los seis continúan en el Victoria para disfrutar los éxitos de este curso. Llegan tiempos de Segunda RFEF, Tercera RFEF y División de Honor Juvenil.

También seguirá el club disfrutando de la División de Honor Cadete tras la meritoria permanencia del equipo que dirige Fernando González. En esa categoría, donde están los mejores equipos gallegos (ganó el título el Dépor), el Victoria terminó en duodécima posición 32 puntos.