La hora de los ascensos | El Ciudad Jardín reina en el caos de la Tercera Futgal

El Ciudad Jardín celebra su ascenso a Segunda Futgal en el campo 1 de Visma CEDIDA

La jornada dominical dejó otros cuatro ascensos en el fútbol coruñés. Sada y Almeiras son equipos de Primera Futgal, el Ciudad Jardín recuperó el liderato para ganar el grupo 1 de Tercera Futgal y el Victoria B femenino completa el triplete mágico del club y es de categoría nacional.

La hora de los ascensos: Visantoña y Carnoedo celebran; el Ciudad Jardín tendrá que esperar Más información

- Segunda Futgal (Grupo Único | A Coruña): Tanto el Almeiras como el Sada dependían de sí mismos para certificar el ascenso a Primera Futgal y no tuvieron que recurrir a terceros. Eso sí, el empate entre Dorneda y Suevos les habría dado el éxito aún perdiendo. El Almeiras derrotó al Once Caballeros (0-2) con goles de Juaquín Osorio y Miguel Antonio Mendes; mientras que el Sada venció al Marino (2-1). Elías y Liñares —en el añadido— hicieron los goles del triunfo.

Irán al playoff Dorneda, Atlético Castros y Suevos, por ese orden clasificatorio. Del éxito de uno de ellos depende la salvación del Curtis. El Sporting Burgo permanece si suben dos.

- Tercera Futgal (A Coruña | Grupo 1): El Maravillas arrancó la jornada líder, pero el ascenso fue durante muchos minutos para un Xuventude Laracha que le venció por 2-0. Finalmente, el Ciudad Jardín ganó al Sin Querer (4-2) y se llevó el gato al agua. Santi Torres hizo el primero de los locales y los goles de Adrián Espiñeira y Álex Pérez (por partida doble) sirvieron para remontar el partido en los últimos 20 minutos.

- Primera Gallega Arzúa-Ulloa: El Victoria B hizo matemático su ascenso a Tercera RFEF al ganar en la antepenúltima fecha al Antas (3-1) con un gol de Aroa y dos de Sara Barros. Este jueves buscará redondear su temporada con la final de la Copa de A Coruña, donde se enfrenta al Atlético San Pedro (Riazor, 18.00 horas).