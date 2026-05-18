La hora de los ascensos | El Ciudad Jardín reina en el caos de la Tercera Futgal
Jornada dominical con otros cuatro equipos coruñeses celebrando subir de categoría
La jornada dominical dejó otros cuatro ascensos en el fútbol coruñés. Sada y Almeiras son equipos de Primera Futgal, el Ciudad Jardín recuperó el liderato para ganar el grupo 1 de Tercera Futgal y el Victoria B femenino completa el triplete mágico del club y es de categoría nacional.
- Segunda Futgal (Grupo Único | A Coruña): Tanto el Almeiras como el Sada dependían de sí mismos para certificar el ascenso a Primera Futgal y no tuvieron que recurrir a terceros. Eso sí, el empate entre Dorneda y Suevos les habría dado el éxito aún perdiendo. El Almeiras derrotó al Once Caballeros (0-2) con goles de Juaquín Osorio y Miguel Antonio Mendes; mientras que el Sada venció al Marino (2-1). Elías y Liñares —en el añadido— hicieron los goles del triunfo.
Irán al playoff Dorneda, Atlético Castros y Suevos, por ese orden clasificatorio. Del éxito de uno de ellos depende la salvación del Curtis. El Sporting Burgo permanece si suben dos.
- Tercera Futgal (A Coruña | Grupo 1): El Maravillas arrancó la jornada líder, pero el ascenso fue durante muchos minutos para un Xuventude Laracha que le venció por 2-0. Finalmente, el Ciudad Jardín ganó al Sin Querer (4-2) y se llevó el gato al agua. Santi Torres hizo el primero de los locales y los goles de Adrián Espiñeira y Álex Pérez (por partida doble) sirvieron para remontar el partido en los últimos 20 minutos.
- Primera Gallega Arzúa-Ulloa: El Victoria B hizo matemático su ascenso a Tercera RFEF al ganar en la antepenúltima fecha al Antas (3-1) con un gol de Aroa y dos de Sara Barros. Este jueves buscará redondear su temporada con la final de la Copa de A Coruña, donde se enfrenta al Atlético San Pedro (Riazor, 18.00 horas).