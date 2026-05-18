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O Noso Fútbol

La Federación reedita la primera camiseta de la selección gallega

Se trata de una edición limitada que se puede adquirir por 22,95 euros más gastos de envío

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
18/05/2026 21:16
Camiseta selección gallega
Camiseta selección gallega
Futgal
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A modo de conmemoración del Día de las Letras Gallegas, la Federación Galega de Fútbol (Futgal) sacó a la venta una reedición de la primera camiseta que vistió la selección gallega hace varias décadas.

La camiseta, de color blanco en su totalidad, incluye el escudo antiguo de la Federación gallega con la cruz de Santiago en el centro y las siglas F.G.F., todo ello en un color negro que contrasta a la perfección con el blanco puro de la prenda.

El cuello, de estilo retro, cuenta con la doblez típica de camisetas de épocas pasadas, a las que evoca también el cordón ubicado un poco más abajo. De hecho, el pack incluye dos cordones, según indica en su página web  la Futgal, uno con nudo y otro con remate “para que uses o que prefiras”.

La camiseta de edición limitada está a la venta en la tienda federativa a un precio de 22,95 euros con todas las tallas disponibles.

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