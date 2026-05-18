El Sporting Coruñés golea al Torre y asegura la permanencia

Los jugadores del Sporting Coruñés celebran en el vestuario la permanencia en Primera Futgal CEDIDA

Fin a la temporada en el grupo 1 de Primera Futgal con todas las incógnitas despejadas. El Sporting Coruñés logró la salvación a costa del Oza Juvenil y el Galicia Mugardos acompañará al Sporting Meicende en unos playoffs que empiezan a tomar forma.

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Las cuentas del Sporting Coruñés eran claras. Si quería cerrar bien un curso en el que soñó con la final de la Copa de A Coruña debía sacar los tres puntos ante el Torre. Lo logró con un 3-6 que evitó la salvación de un Oza Juvenil que cumplió con su parte al derrotar al Imperátor (2-1).

El Coruñés empezó de la mejor manera su partido. Apenas había transcurrido un minuto de juego y ya mandaba con gol de Jano, pero el Torre igualó a los 23 minutos por medio de Ibra y dio emoción.

Por ello, el tanto de Pichu pasada la media hora y, sobre todo, el 1-3 de Mike en el 42 permitió al equipo de Monte Alto afrontar con tranquilidad el resto del choque.

La segunda mitad sirvió al Sporting para ampliar la renta. Andrés Becerra, de nuevo Pichu y Jorge de Pedro hicieron tres nuevos tantos antes de que Xusto y Hugo Díaz maquillaran el marcador para un Torre que no tenía nada en juego y termina duodécimo.

En paralelo, el Oza Juvenil alcanzó los 37 puntos —a uno del Sporting y del Imperátor— con un triunfo precisamente ante la escuadra de la Sagrada Familia, que se salvó la pasada jornada. Salah e Imad dieron ventaja de dos goles a los azules antes de que Saúl Romay recortara distancias.

Así queda el playoff

En la zona alta de la tabla, no pudo ser para el Olímpico, que necesitaba ganar al Galicia Mugardos para arrebatarle la tercera plaza, pero cayó con claridad (4-0). El duelo quedó sentenciado al descanso con los goles de Rafa, Iker y Julián Nieto, y Noel hizo el cuarto en los últimos minutos.

De esta forma, el Carral logra el ascenso directo a Preferente y serán Sporting Meicende y Galicia Mugardos quienes disputen el playoff de ascenso. Las eliminatorias serán a doble partido frente a los equipos del grupo 2 y arrancarán el domingo 31 de mayo. Los cuatro vencedores lucharán por el ascenso en dos finales.

Un grupo 2 en el que acabó como campeón el Arzúa. El equipo de O Viso terminó con los mismos 69 puntos que el Club do Mar, pero su mejor golaveraje general —tenían el particular igualado— les da el ascenso directo. Irá por tanto al playoff el equipo de Caión, acompañado por un Calo que finalizó tercero con 63 puntos.

Al contrario que en Preferente, donde las eliminatorias quedan determinadas por el orden clasificatorio, aquí será necesario un sorteo para dirimir los enfrentamientos.

Debido al plazo que establece la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) para posibles reclamaciones y al margen que hay hasta el día 31, el sorteo de los playoffs tendrá lugar este jueves.