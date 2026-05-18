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O Noso Fútbol | Primera Futgal

Bardanca regresa a los banquillos coruñeses para hacerse cargo del Orillamar

El técnico vuelve a la que fue su casa, donde militó como jugador en juveniles y modestos

Santi MendozaRaúl Ameneiro
Santi Mendoza y Raúl Ameneiro
18/05/2026 15:44
Javier Bardanca durante su etapa en el Silva
Javier Bardanca durante su etapa en el Silva
Archivo DXT Campeón
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El mítico Javier Bardanca regresa a los banquillos de fútbol de A Coruña. Tras una temporada en el dique seco, el próximo curso tomará las riendas del Orillamar en Primera Futgal para buscar dar un salto más en la proyección del club y asaltar el playoff de ascenso a Preferente.

El Orilla hizo oficial la salida de su entrenador actual, Dani Casal, hace apenas unos días. Fue el propio técnico quien tomó la decisión de dejar el club, ya que emprenderá un nuevo proyecto la próxima temporada. Esta decisión abrió la puerta al reencuentro entre Bardanca y un Orillamar en el que ya militó como jugador tanto en juveniles como en modestos.

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"Siempre hemos mantenido contacto con él a lo largo de estos años ya no solo por lo futbolístico, sino incluso de amistad. Él coincidió conmigo y con algún otro directivo en esa época y, en este caso, nosotros teníamos ganas de que él entrenara al club y él tenía interés y disposición por el Orillamar por lo que fue para él y por lo que es ahora", explica el presidente del club, Alfonso Queijo.

La situación personal de Bardanca le hizo buscar un banquillo en la ciudad de A Coruña tras estar entre 2023 y 2025 en el Dubra. Anteriormente, estuvo quince años al frente del Silva, además de otros clubes como Ponteceso, Paiosaco o Camariñas. "En dos o tres minutos llegamos a un acuerdo, le tengo que trasladar mi agradecimiento a Javi por la confianza y la disposición a entrenar con nosotros", añade Queijo.

Tras quedarse estas dos últimas temporadas con la miel en los labios, en la 2026-27 y con Bardanca a los mandos, el Orillamar buscará dar un saltito más que le permita soñar con el ascenso a Preferente. "La idea es mantener el grupo. Queremos tratar de dar ese plus que nos permita ese salto que nos ha faltado estos años. Es la idea que tenemos nosotros y la ambición con la que viene Javi, que es una persona ambiciosa", sentencia el presidente de la entidad.

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