Todo lo que hay en juego en la última jornada de las categorías regionales

El Victoria CF, durante un partido de Preferente Futgal ante el Sigüeiro CARLOTA BLANCO

Con la excepción de la Primera Gallega femenina, en la que restan tres jornadas y puede haber un ascenso, este domingo significa el final de la temporada regular en las categorías regionales. A continuación, un repaso de las batallas que todavía quedan pendientes.

Preferente Futgal (G1)

- SEGUNDA PLAZA: El Betanzos cuenta con los mismos 65 puntos que el Negreira tras vencerle en el duelo de la semana pasada. Tiene el golaveraje ganado, por lo que afronta esta última jornada con la seguridad de que, igualando su resultado, obtendrá ventaja de campo durante todo el playoff de ascenso. Los de Claudio Corbillón —con las bajas de Tomás y Ángel— reciben en el García Hermanos al campeón Lalín y el Negreira visita a un Miño que tampoco se juega nada. Ambos encuentros arrancarán a las 18.00 horas y servirán para completar el cuadro del playoff.

En cuarta posición va a terminar el San Tirso y quinto el Órdenes. Ninguno de ellos sabe todavía su rival en la fase de ascenso, pues en el grupo 2 está abierto el orden de todas las posiciones. A falta de una jornada tienen ya billete Portonovo (64 puntos), Atios (62) y Lemos (60). Antela (59) y Atlético Arnoia (56) se disputan la última plaza.

- PERMANENCIA: Las cuentas de la salvación son mucho más complejas. Lo único que ya está claro es que el riesgo de arrastre será para el grupo 2 por la menor puntuación del decimocuarto clasificado. Habrá, por tanto, los cuatro descensos ya contemplados en el grupo 1, donde ya han perdido la categoría Cidade de Ribeira, O Val y Cultural Maniños.

Son seis los equipos implicados en la pelea por evitar la otra plaza y uno de ellos es el Victoria CF coruñés. El equipo de Miguel Taibo depende de sí mismo, por lo que si vence al San Tirso (A Grela, 18.00 horas) no tendrá que estar pendiente de lo que sucede a la vez en el resto de campos. En caso de empate o derrota, la salvación llegaría si el Burela no vence en casa ante el Cidade de Ribeira. Ahora bien, si los de A Mariña logran el triunfo y el Victoria no vence, entraríamos en terreno de empates a puntos. Y ahí, los de Miguel Taibo —arrancan la jornada con 40 puntos— tienen el golaveraje ganado a Dubra (41), Pol (41) y Dumbría (40); y perdido con Sigüeiro (40) y el propio Burela (38).

Como durante toda la temporada, llega el Victoria con un buen número de ausencias (Kike, Carba, Víctor, Sergio, Mateo, Pablo Souto y Álvaro); mientras que en el San Tirso no estarán por lesión Vigo, Pájaro y Paulo. Tendrán descanso Casariego y Christian Rey por el riesgo de perderse la ida de las semifinales del playoff en caso de ver una amarilla y serán varias las rotaciones ante la final de Copa de A Coruña del próximo jueves en Riazor ante el Paiosaco. El resto de encuentros de los equipos implicados en la lucha por la permanencia son: O Val-Dubra, Paiosaco-Pol y un Dumbría-Sigüeiro a cara de perro.

Primera Futgal (G1)

- ACCESO AL PLAYOFF: El Carral tiene ya garantizado el ascenso directo y el Sporting Meicende el segundo puesto de cara al playoff, por lo que solo queda en juego la otra plaza de la fase de ascenso. Se la disputan Galicia Mugardos y Olímpico, que se enfrentan entre ellos en A Pedreira (18.00 horas). La ventaja es para el equipo de Ferrolterra, que juega en casa y cuenta con tres puntos de ventaja, pero el empate de la primera vuelta (1-1) da opción a los de Vilaboa. Si ganan el partido, disputarán el playoff por segunda temporada consecutiva.

Con respecto a los rivales de la fase de ascenso, que salen del grupo 2, todo está aún muy abierto. Arzúa y Club do Mar se disputan el ascenso directo con ventaja para los primeros. El otro se tendrá que conformar con el playoff y acompañará a Calo o Bertamiráns según lo que suceda en esta última jornada.

- PERMANENCIA: Tampoco hay ningún riesgo de arrastre en el grupo 1 de Primera Futgal, libre de tener al peor decimoquinto de entre las seis ligas que componen la división. Ural y As Pontes están ya descendidos y la última plaza será para Oza Juvenil (34 puntos) o Sporting Coruñés (35). Este último parte con la ventaja de depender de sí mismo y además tiene el golaveraje particular ganado al pesar más su 5-2 como local que el 3-1 que encajó en la primera vuelta. Por tanto, al Oza Juvenil solo le sirve vencer al Imperátor (14º) en Leyma (18.00) y esperar que el Sporting no derrote al Torre (12º) en Visma 1 a esa misma hora.

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Segunda Futgal A Coruña

- ASCENSO: La emoción es máxima en esta Liga, donde todo se decidirá también a las 18.00 horas y solo está claro que el Atlético Castros —en estos momentos quinto— disputará el playoff. Hay por delante cuatro equipos con opciones de ocupar las dos plazas de ascenso directo: Almeiras (65 puntos), Sada (64), Xuventude Dorneda (63) y Suevos (61).

El Almeiras es quien mejor lo tiene, pues al tener el golaveraje ganado con el Dorneda, le sirve un punto en su visita al Once Caballeros (Lendoiro-A Barcala). No tiene nada en juego su rival, igual que un Marino que visita a un Sada (Andrés Pena) que certificará el ascenso si logra la victoria. No dependen de sí mismos Dorneda y Suevos, que se enfrentan entre ellos en A Marola. Ambos le tienen el golaveraje ganado al Sada, lo que aumenta sus opciones.

- POSICIONES DE ARRASTRE: Órdenes B y Sporting Ciudad están ya descendidos, por lo que la lucha se centra en el mano a mano que mantienen Curtis (36) y Sporting Burgo (35) por quedar en mejor posición de cara a un posible arrastre. El que quede por delante solo necesitará para salvarse un ascenso de un equipo de este grupo en el playoff. El que termine por detrás deberá esperar dos ascensos. El golaveraje es favorable al Curtis, por lo que al Sporting Burgo solo le sirve vencer al Portazgo (14º) en casa y esperar que su rival no pueda en su feudo con el Olímpico B (6º).

Tercera Futgal A Coruña (G1)

- ASCENSO: La situación clasificatoria antes de la última jornada (18.00 horas) es la siguiente: Maravillas (75 puntos), Ciudad Jardín (74) y Xuventude Laracha (72). El primero ascenderá y los otros dos irán al playoff. El Maravillas tiene tres combinaciones posibles para ascender, por solo una de sus rivales. En caso de victoria, será de Segunda Futgal. Si empata, estará en manos de que el Ciudad Jardín no sume los tres puntos. Y si pierde por un gol, necesita una derrota del Ciudad Jardín. Por su parte, el Ciudad Jardín logrará el ascenso si gana al Sin Querer y el Laracha-Maravillas termina en empate. Quien más difícil lo tiene es el Laracha, que debe vencer por dos goles o más al Maravillas y que el Ciudad Jardín no gane.

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Liga Nacional Juvenil (G1)

- ASCENSO: Tras el éxito del Ural de la semana pasada, el Victoria CF depende de sí mismo para ser el tercer equipo coruñés en División de Honor la próxima temporada. Tiene 64 puntos, dos más que un Coruxo que tendría ventaja en caso de empate al tener mucho más favorable el golaveraje general, criterio que mandaría aquí al estar empatado el particular.

En la jornada unificada de las 12.00, el Victoria será de la máxima categoría si vence en el campo de un Atlético Arteixo que se juega la permanencia. En caso de empate o derrota, deberá esperar que el Coruxo no gane en el campo de un Areosa que no se juega nada.

- PERMANENCIA: Los caminos están interconectados y el Arteixo depende del propio duelo ante el Victoria para lograr una carísima permanencia. Pese a tener a seis equipos por abajo, los dos descensos directos y cuatro arrastres provocan que llegue con todo en juego a esta última jornada. Si gana, logrará la permanencia. Un empate le salvaría si el campeón Celta B y el Ural logran los tres puntos ante Pabellón Ourense y Boiro, respectivamente. En caso de perder, lo normal sería el descenso al jugar uno de los implicados, el Val Miñor B, ante un Lérez que ocupa la última posición y solo ha sumado 11 puntos.

Primera Gallega Arzúa-Ulloa

- ASCENSO: El éxito del primer equipo ante el Real Zaragoza provoca que el ascenso de su filial a Tercera RFEF sea cuestión de tiempo. El equipo que dirige Isa Vázquez es líder con nueve puntos de ventaja sobre el Antas y solo quedan nueve en disputa, por lo que de sumar ante el propio Antas (Elviña Grande, 18.30 horas) o perder por un gol —el duelo de la primera vuelta terminó 1-3— tendrán el ascenso matemático.

El Victoria B tiene 71 puntos y tan solo ha pinchado en cuatro partidos en lo que va de curso. Además, este jueves disputará la final de la Copa de A Coruña ante un Atlético San Pedro que en esta Liga apura sus opciones de playoff.