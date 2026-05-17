El Victoria asciende y habrá tres equipos coruñeses en la División de Honor Juvenil por sexta vez

Imagen del Arteixo-Victoria disputado esta mañana en Ponte dos Brozos GERMÁN BARREIROS

El Victoria es equipo de División de Honor Juvenil, algo que solo tiene un precedente, la temporada 2015-16. Un nuevo éxito para el conjunto de Santa Lucía, que venció al Atlético Arteixo (1-2) con goles de Aarón Iglesias e Isma y confirmó su ascenso a la máxima categoría nacional. En ella están también Deportivo y Ural, por lo que será la sexta vez en la historia que A Coruña cuente con tres conjuntos en la élite.

No era un partido más el de Ponte dos Brozos. Los locales necesitaban el triunfo para no depender de terceros y asegurar una permanencia que, pese a su gran final de temporada, se les ha escapado. Cae a Liga Gallega el Arteixo, al que han matado los cuatro arrastres desde División de Honor por los descensos de los equipos gallegos: Montañeros, Arosa, Racing de Ferrol y Pontevedra. También tenía el triunfo como condición el Victoria, que se adelantó en la primera parte por medio de Aarón Iglesias y puso tierra de por medio con el gol de Isma. Un gol local dio emoción al tramo final y el Victoria se quedó con diez jugadores en el añadido, pero terminó festejando el ascenso.

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Esta será la sexta vez en la historia en la que el grupo 1 de la División de Honor Juvenil cuente con tres equipos coruñeses. En la temporada 1995-96 hubo un cambio de formato y se pasó de una Liga sub-19 de grupo único a una DH Juvenil dividida territorialmente. Nunca había llegado el Deportivo a la élite en la antigua competición, pero desde entonces su presencia en la máxima categoría ha sido ininterrumpida. Además, el conjunto blanquiazul ganó la Liga y reinó a nivel nacional en esa edición alzándose con la primera Copa de Campeones de la historia. Los entrenadores eran José María Blanco y Manolo Varela Bardanca.

Vinieron después siete temporadas en las que el Dépor fue el único equipo coruñés del grupo 1 y no logró ningún título liguero. El mejor curso fue el 2000-01 con un segundo puesto, pero también vivió sus peores clasificaciones: noveno puesto en las temporadas 1997-98 y 2001-02.

La primera vez en la que el grupo estuvo compuesto por más de un equipo coruñés fue la campaña 2003-04 y en ella sucedió algo que solo ha pasado tres veces, un ‘sorpasso’ al Deportivo. El Montañeros acabó en sexta posición con 49 puntos, uno más que un Dépor que fue séptimo. Lo mismo pasó el curso siguiente, donde el conjunto blanquiazul terminó en el mismo lugar y el Monta cuajó su mejor temporada con un cuarto puesto.

Primera vez con tres equipos

Ya en la 2006-07, arrancó un trienio en el que fueron tres los equipos coruñeses: el Calasanz se sumó a Montañeros y Deportivo y resistió hasta 2009 en la élite. El Dépor tenía brotes verdes desde 2005 y confirmó su mejoría con un título liguero en la 2007-08.

El descenso del Calasanz en 2009 rebajó a dos el número de equipos coruñeses, algo que se mantuvo —por momentos con uno— hasta 2019. El Deportivo logró solo un triunfo de grupo (2009-10) y el antiguo Montañeros se despidió definitivamente en 2013. En la 2014-15 ascendió por primera vez el Victoria, que no pudo lograr la permanencia el curso siguiente, y a la 2018-19 llegó pisando fuerte el Ural. Los verdes lograron el tercer y último ‘sorpasso’ al Dépor e igualaron, con un cuarto puesto, el techo histórico de un equipo modesto coruñés.

Una década después

El Calasanz se sumó a los dos en el curso 2019-20, el cual quedó a medio terminar por la pandemia. Cayó al año siguiente, en una competición dividida en dos grupos que fue la antesala del segundo entorchado nacional del Deportivo, esta vez bajo las órdenes de Óscar Gilsanz.

Aguantó el Ural hasta 2023, momento en el que descendió y dejó un año solo a un Deportivo que quedó primero de grupo por quinta vez en su historia. También lo lograría la temporada siguiente, en la que el Atlético Coruña Montañeros redebutó y certificó la permanencia en la última jornada.

Esto es algo que los morados no han podido hacer este curso, en el que hicieron los deberes en su último duelo, pero no dependían de sí mismos y no les sonrió uno de los dos resultados que necesitaban. De haber sido así, A Coruña habría alcanzado en la 2026-27 su techo histórico con cuatro equipos.