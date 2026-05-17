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O Noso Fútbol | Preferente Futgal

Cruel caída del Victoria a Primera Futgal

El equipo coruñés cedió ante el San Tirso (3-5) y vio cómo le iban en contra los dos resultados que le podían salvar

Santi Mendoza
Santi Mendoza
17/05/2026 20:53
El Victoria, durante un partido de esta temporada ante el Lalín
El Victoria, durante un partido de esta temporada ante el Lalín
GERMÁN BARREIROS
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Tan caprichoso es el fútbol, que puede repartir alegrías y tristezas en un mismo club con apenas unas horas de diferencia. Ha sido el caso del Victoria, que por la mañana festejó el ascenso a División de Honor Juvenil y por la tarde sufrió, con su primer equipo, el descenso a Primera Futgal.

Solo ha durado un año el regreso del Victoria a la Preferente Futgal. El equipo coruñés cedió ante un San Tirso (3-5) sin nada en juego en el que brillaron sus canteranos y pasó a depender de terceros. En caso de derrota, necesitaba que el Burela no sumara los tres puntos, algo que sucedió con un 6-3 ante el Cidade de Ribeira; o que el Dumbría cediera ante el Sigüeiro, pero los de A Costa ganaron por la mínima (1-0).

El partido nació torcido desde el primer momento para el Victoria, que vio cómo su rival se adelantaba a los pocos segundos por medio de Xian. Las ‘cebras’ lograron pronto la igualada con un gol de Óscar de Castro, pero fue un espejismo. El San Tirso volvió a tomar ventaja con una diana del juvenil Xano y activó toda señal de alerta local con el tercero, obra de Leandro, otro de los jugadores de la base.

La segunda mitad fue un quiero y no puedo para el Victoria, que ha notado las bajas e ido de más a menos durante la temporada. Bandera recortó distancias, Martín Seijo —también juvenil— hizo el 2-4 y Adri Méndez volvió a meter en el partido a las 'cebras', que se habrían salvado con el empate al perder Dubra y Pol. Pero con el equipo volcado y ya en el añadido, Mario Seoane hizo el 3-5 definitivo. Cae finalmente el equipo coruñés con 40 puntos, los mismos que el Sigüeiro, pero con el golaveraje perdido.

Así queda el playoff

También en Preferente, el Betanzos aseguró la segunda posición al vencer al campeón Lalín (1-0) con gol de Jorge Piquero. Con esto, el cuadro de playoff queda de la siguiente forma: Antela-Betanzos, Lemos-Negreira, San Tirso-Atios y Órdenes-Portonovo. Las eliminatorias serán a doble partido y arrancarán el domingo 31 de mayo.

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