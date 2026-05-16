Manu Núñez, un coruñés en busca de la Primera RFEF: "Voy en tren a Ourense y vuelvo todos los días"

Manu Núñez trata de robar el balón a Quique Teijo en el Fabril-UD Ourense del pasado 12 de abril disputado en el Estadio de Riazor QUINTANA

Un canterano del Victoria sabe lo que es el ambiente familiar en el fútbol, por lo que formar parte de un club con las características de la UD Ourense significa sentirse como en casa. Está disfrutando Manu Núñez (A Coruña, 1998), clave en los esquemas del técnico Borja Fernández en este tramo final de temporada. Ha pasado a jugar cerca de la portería y no le vendría nada mal al equipo su cuarto gol en los últimos cuatro partidos para solventar una eliminatoria ante el Reus FC Reddis que llega a O Couto (este sábado, 18.00 horas) con el 0-0 de la ida. De hacerlo, disputará la final de la fase de ascenso a Primera RFEF y estaría a dos partidos de ser jugador de la categoría de bronce por primera vez en su carrera.

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“Me espero un partido muy parecido al de la ida, con dos equipos que tienen un estilo claro de ir a apretar arriba y de tener el balón. Creo que el que consiga llevar el encuentro a su terreno y ser más ganador de duelos lo tendrá de cara”, apunta Manu tras reconocer que en Reus no tuvieron su mejor día, pero mantuvieron la competitividad.

Un empate en los 90 minutos llevaría el partido a la prórroga y ahí una nueva igualdad daría el pase al equipo gallego, pero es algo que tienen aparcado. “No hemos hablado nada y no sería lo mejor, porque ya estarías pensando inconscientemente que un empate es bueno. Tenemos que ir a ganar y si luego estamos así en el minuto 110 o 115, lo valoraremos, pero no tenemos que pensarlo para nada y no lo estamos haciendo”, zanja el mediapunta.

Tras llegar la temporada pasada procedente del Bergantiños, Manu tardó en hacerse un hueco en el once, pero algo cambió tras un 3-3 ante el Rayo Cantabria (jornada 22) en el que además marcó un gol: “Creo que he aprovechado la oportunidad y he sumado buenas actuaciones. La mayoría de temporadas me situé como interior en un 4-3-3 o de doble pivote en un 4-2-3-1, por lo que nunca había estado tan cerca del gol. Algún año jugué de mediapunta, pero Borja lo utiliza más cerca del delantero y estoy intentando adaptarme lo mejor posible. Sobre todo, mentalizarme de que las situaciones de juego cambian y que aquí lo importante es llegar y hacer números”.

"En el Victoria me pasó lo más especial que me ha dado el fútbol: hice mis amigos nada más entrar y lo siguen siendo a día de hoy"

Pese a jugar en la UD Ourense, no ha dejado de vivir en A Coruña. “Voy en tren y vuelvo todos los días. Es un esfuerzo, pero por suerte la comunicación es buena; a las 14.00 ya puedo estar en casa comiendo e intento aprovechar el tiempo del tren”, explica Núñez, que estudia una oposición.

El coruñés no olvida sus orígenes. “Siempre digo que el Victoria es el equipo más importante en el que he estado. Empecé a los seis años, me fui a los 18 y disfruté muchísimo. Allí me pasó lo más especial que me ha dado el fútbol: hice mis amigos nada más entrar y lo siguen siendo a día de hoy. Y en lo que respecta al juego me han formado por completo: aprendí a competir, a disfrutar y he mantenido la pasión desde pequeño, algo en lo que ellos tienen mucha culpa”, reconoce.

Tras ello, disputó un año con el Lugo en la División de Honor Juvenil y después pasó a su filial sénior, antes de jugar en el Somozas y vivir una primera etapa en la UD Ourense: “Es un equipo muy especial para estas categorías: te da el plus de poder jugar en un campo de hierba natural, en un estadio y todos los fines de semana ante 2.000 personas. También te sientes arropado en los desplazamientos… Muchas cosas que motivan y gustan a un jugador”.