Los protagonistas | Posi valora el oficio del equipo y Manuti critica la presencia de árbitros asturianos

Acción del Estradense-Arteixo disputado en el Novo Municipal da Estrada JESÚS FIGUEROA.

Al término del Estradense-Atlético Arteixo (0-1), los entrenadores y el goleador Pablo Martínez ofrecieron sus impresiones. Posi resaltó el oficio de los suyos para saber cuando resistir y cuando golpear; mientras que Manuti ponderó el volumen ofensivo de los suyos y criticó el árbitraje de Vázquez Iglesias y dijo no entender la presencia de colegiados asturianos en el playoff gallego.

Posi, entrenador del Arteixo

Valoración: “Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Ellos jugaban en casa e iban a apretar para intentar llegar a Arteixo con ventaja. Tenían a mucha gente y sabíamos que íbamos a pasar momentos malos, la clave de los playoffs muchas veces está ahí, pero hay que saber manejar bien los tiempos. Del 20 al 40 no estuvimos bien, pero supimos juntarnos y que no nos hicieran ocasiones claras; y nosotros supimos aprovechar nuestro buen momento al inicio de la segunda parte y jugar luego con la ventaja e intentar correr al espacio”.

La ocasión de Mella: “Obviamente eso cambiaría todo. Es una acción que tenemos trabajada desde el inicio de la pretemporada, pero la juventud a veces juega malas pasadas. Rectificamos bien, Fabio fue bien al suelo y en el rechace Carlos hizo la parada. Ahí fue cuando lo empezamos a pasar mal; los metimos en el partido con esa acción. Después tuvimos una pérdida de Manu en un despeje interior, pero aguantamos bien”.

Segunda parte más pareja: “Corregimos sobre todo los posicionamientos de los intermedios. Estábamos con doble pivote en la base y ellos nos igualaban a los cuatro defensores. Decidimos meter a Jota más dentro y empezamos a saltar bien la línea de presión y llegar con más claridad. Es parte de los ajustes que hay que ir haciendo, porque nos conocemos de la Liga”.

Los centrales ante el juego directo: “Es una de nuestras fortalezas. Con 0-1 en un partido de Liga seguiríamos apretando para intentar matarlo, pero hoy sabíamos que hay un partido de vuelta e incluso el empate nos favorece, por lo que decidimos darles el balón y que no encontraran los pasillos interiores donde Pedrosa y Porrúa generan peligro. Y con espacios sabemos que podemos hacer daño con Rubo y Otero”.

La lesión de Fabio: “Fue justo el hombro que tenía mal. Lo operaron el año pasado y estamos esperando noticias del hospital, que lo están atendiendo”.

La vuelta: “Esperamos un Estradense que va a tener que ir a por el partido porque tiene que meter dos goles o ganarnos de dos. Ahora en el bus empezaremos a ver el partido, analizarlo y preparar la semana lo mejor que podamos. Esperamos algo parecido a lo de la segunda parte en cuanto al Estradense. Seguramente no de nosotros, pero ya decidiremos”.

Vuelta al trabajo: “El lunes a tope ya”.

Pablo Martínez, autor del 0-1

La ilusión del gol: “En cuatro años llevaba un gol solo, así que ilusión por partida doble, triple o cuádruple al ganar y marcar”.

La racha ganadora: “El éxito del equipo es que no pensamos en ningún momento en el playoff ni en absolutamente nada que no fuera el partido de la semana siguiente. Así se vio hoy también, que solo pensamos en la ida”.

El momento delicado: “A Carlos se le perdona todo. Queríamos ganar el partido, pero sobre todo no perder la eliminatoria. Hubo suerte y salió el plan de partido a la perfección”.

Buenos minutos antes del gol: “El partido tuvo muchos momentos. Ellos pudieron adelantarse y nosotros también tuvimos un par en la primera mitad. Fue muy abierto, nada cerrado o aburrido como puede parecer por el marcador. Tanto ellos como nosotros veníamos en una gran dinámica goleadora”.

Contundentes en el área: “Es lo importante. Lo trabajamos, lo teníamos claro y creo que toda la defensa hizo un buen trabajo, pero también desde arriba empezando por Otero”.

La vuelta: “Vamos a salir a ganar. El empate no nos vale aunque pasaríamos la eliminatoria y a competir hasta el final”.

Muchos más minutos desde mitad de curso: “No sabría decir la clave. Creo que fue entrenar de la misma manera que ahora. Y tanto yo como el resto del equipo, ese fue el éxito del Arteixo. Todos competimos al máximo, juguemos más o menos y ya es un premio estar aquí, un éxito global. Ahora no nos ponemos límites y a ver que pasa la semana que viene”.

Manuti, entrenador del Estradense

Valoración del partido: “El fútbol es de áreas. Creo que jugamos un muy buen partido y perdimos 0-1, es lo que hay. Sacamos un montón de córners a favor por uno de ellos, muchas faltas laterales, tiros a puerta, llegadas… pero no finalizamos”.

La opción del 1-0: “Muy clara y para mí penalti y sería expulsión. Lo que no me gusta es que cuando hablo con el área me dice que era fuera del área. De ser así, seguiría siendo roja. No tiene sentido lo que me dijo. Si no hay nada no pasa nada, pero… Cayó de ese lado y esperemos que también lo haga del otro, porque hubo una acción de Gerard bastante polémica. No pasa nada y hay que hacer un buen partido de vuelta”.

Gerard pide penalti dos veces: “Creo que vinieron aquí a no pitar nada. Y si había alguna acción en el área, pitar peligro, como se dice siempre, a favor del defensa y punto. Eso cuando eres el que atacas te acaba perjudicando. También tengo claro que si tocaran a Isra o a un defensa nuestro también pitarían falta. Tampoco entiendo porque vinieron árbitros asturianos. No nos conocen, ni saben lo que pasó en las Ligas, creo que no tiene mucho sentido”.

Excesivo juego directo: “Por momentos atacamos deslavazado, pero es normal cuando estás siendo superior en casa y te ves 0-1. Es un golpe anímico muy duro, porque tengo que ver las estadísticas pero ellos habían tenido una ocasión y nosotros seis o siete. Lo hablamos en el descanso. Si se ponían por delante no podíamos irnos a un 0-2 que mataba la eliminatoria. Tranquilidad y ahora ir a Arteixo a jugar, intentar ponernos por delante y así la eliminatoria cambiaría. La clave es eso, porque ellos ahora se ven clasificados, pero tenemos la experiencia de que no estamos tan lejos como parece”.