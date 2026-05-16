La previa | El Arteixo vuelve a un playoff grande

Jota, atacante del Arteixo, conduce el balón bajo la mirada de Manuti, técnico del Estradense, en el partido disputado por ambos equipos hace mes y medio GERMÁN BARREIROS

En el sueño del Arteixo de ser equipo de Segunda RFEF, la primera parada es A Estrada. Allí, en el Novo Municipal, se medirá al Estradense (18.30 horas) con la idea de traer un buen resultado para la vuelta en Ponte dos Brozos. Para lograr el ascenso de categoría, el equipo rojiblanco debe superar tres rondas (dos de ellas a nivel autonómico y una de ámbito nacional). Un largo camino que remonta a 22 años atrás.

Una segunda vuelta que lo cambió todo en Tercera RFEF Más información

La temporada regular terminó el pasado fin de semana para ambos equipos. El Arteixo ya tenía garantizada la tercera posición tras su enorme segunda vuelta y pudo repartir minutos en un empate ante el Silva (2-2) con el que se fue hasta los 58 puntos.

Por su parte, el Estradense finalizó con 53 unidades tras un trabajado triunfo ante el Barco (3-1) que le sirvió para asegurar la presencia en la fase de ascenso.

La última vez que el Arteixo se vio en una situación parecida fue en el curso 2003-04, cuando logró el ascenso a Segunda B mediante unos épicos playoffs. En la primera ronda superó al Atlético de Pinto madrileño por un global de 2-0 y en la final se deshizo de todo un Real Oviedo con un 1-0 en casa y un 3-2 en el Carlos Tartiere. Entonces valían doble los goles fuera.

Llegaron después tiempos difíciles para el equipo de Ponte dos Brozos, que descendió al año siguiente y ni tan siquiera pudo competir en Tercera División. Lo hizo en Preferente, donde cayó rápidamente a la Primera Regional.

Entre los cursos 2006-07 y 2013-14 se atascó en esa categoría. También fueron ocho las temporadas en Preferente, hasta que en la 2021-22 pudo celebrar por fin el regreso a Tercera División.

La primera campaña fue de consolidación, la segunda se quedó a las puertas del playoff y en la pasada necesitó de un triunfo en la última jornada ante la Sarriana para evitar el descenso. Había algo bonito por delante que ahora toma forma, un playoff.

La trascendencia del choque no provocará cambios en el Arteixo. Su entrenador, Posi, aboga por mantener la línea de la segunda vuelta. “Estos partidos son distintos, nos conocemos bien y variaremos ciertos detalles como siempre, pero no creo en cambiar lo que nos ha llevado hasta aquí. Queremos competir siendo fieles a nuestra idea”, explica el técnico.

Precedentes

En los dos partidos de esta temporada ante el Estradense, el resultado fue positivo. El duelo de A Estrada tuvo lugar el pasado 16 de noviembre y terminó con empate (2-2). Fue un partido con muchas alternativas: Brais Vidal adelantó a los locales en la primera parte; Raúl Melo y Jota le dieron vuelta entre los minutos 66 y 70; y Gerard rescató un punto para el Estradense entrado ya el último cuarto de hora. Hace mes y medio se disputó el de la 28ª jornada en Ponte dos Brozos y el triunfo fue para el Arteixo: Otero y Agulló, con un gol en el minuto 89, remontaron el tanto inicial de Edu Taboada.

"Vamos a intentar ser nosotros mismos: protagonistas con balón y robar alto" Posi, entrenador del Atlético Arteixo

De cara a este tercer asalto, Posi espera lo siguiente: “Creo que ellos van a salir muy fuertes. Jugar en casa y la gente los llevará a eso, por lo que es importante saber jugar esos primeros minutos. En este tipo de partidos es tremendamente importante manejarte bien en los momentos que no estás cómodo o bien, ahí está la clave. Vamos a intentar ser nosotros mismos, protagonistas con el balón y robar alto. Queremos volver con un buen resultado”.

La única baja para el partido es la del polivalente Diego Lamas, que ante el Silva actuó en el extremo derecho y se retiró al inicio de la segunda mitad con una sobrecarga. En lo que respecta a la posible alineación, son pocas las dudas. En portería se ha asentado Carlos y en defensa han contado con mucho protagonismo Aller, Agulló y Berrocal. El estado físico del central Tomé determinará si tiene oportunidad, pero en principio el lateral derecho será para Iván Vázquez. En el centro del campo, la recuperación de Queijeiro puede mover el doble pivote Naya-Fabio, mientras que en tres cuartos apuntan a estar Rubo, Pablo Martínez y Jota. Para el gol, el máximo artillero del equipo con trece tantos: Adri Otero.

También cuenta con una sola ausencia el Estradense, que perdió hace quince días al central Landeira por una aparatosa fractura de tibia y peroné ante el Compostela. Desde entonces Ander pasó al eje de la zaga y Pichi ocupa el lateral izquierdo.

"Somos un equipo valiente y debemos atender a la vigilancias defensivas" Manuti, entrenador del Estradense

Su técnico es Manuti González, que apuesta por un duelo igualado: “Espero el clásico partido de playoff, con ambos equipos minimizando errores e intentando jugar sus armas. Nosotros tenemos que estar muy bien en las vigilancias defensivas, ya que somos valientes y dejamos mucho espacio a la espalda. Es algo a lo que prestar atención porque el Arteixo tiene jugadores rápidos y dinámicos en las bandas, en la mediapunta y en la punta”.

También a las 18.30 horas arrancará el otro duelo de las semifinales gallegas, un Racing Villalbés-Compostela en A Magdalena. Llega el equipo local con el impulso de entrar al playoff en el último instante (hizo el 2-1 ante el Polvorín en el añadido y perdía a los 83 minutos de juego), pero enfrente tendrá al gran favorito.

El Compostela espera dejar atrás la decepción de quedarse a las puertas del ascenso directo y demostrar sobre el campo la diferencia de 16 puntos sobre su rival en la temporada regular. Los dos duelos entre ellos terminaron en empate: un 2-2 en A Magdalena y un 0-0 en Santiago.

Alineaciones probables

Estradense: Isra - Ángel Muñiz, Carabán, Ander, Pichi - Miguel, Brais Vidal - Porrúa, Rulo, Taboada - Pedrosa

Atlético Arteixo: Carlos García - Iván Vázquez, Agulló, Aller, Manu Berrocal - Fabio, Queijeiro - Rubo, Pablo Martínez, Jota - Otero