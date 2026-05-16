La crónica | El Arteixo brilla en la defensa de área y golpea primero en A Estrada (0-1)

Jota, extremo del Arteixo, intenta llegar a la posición de Porrúa JESÚS FIGUEROA

El Atlético Arteixo venció al Estradense (0-1) y se marcha en ventaja de la ida de las semifinales del playoff gallego de ascenso a Segunda RFEF. La trabajadísima victoria tuvo mucho que ver con la espectacular defensa de área —en especial de Agulló— y la calidad de Pablo Martinez, que marcó durante el mejor tramo de los visitantes en el partido. El próximo sábado, Ponte dos Brozos toma el testigo con el objetivo de quedarse mano a mano con Racing Villalbés o Compostela, que empataron sin goles en A Magdalena.

La previa | El Arteixo vuelve a un playoff grande Más información

Optó finalmente Posi por Agulló y Tome, la pareja de centrales que más garantía le da cuando están en óptimas condiciones físicas. En el centro del campo se decantó por Fabio y Naya, quienes se asentaron tras la lesión a mitad de temporada de Queijeiro.

Precisamente Naya tuvo un papel importante en los primeros minutos al ayudar, con su estatura, a sofocar el animado inicio de un Estradense que probó con varios centros. En una de esas encontró la primera ocasión: Edu Taboada se topó con un zaguero cuando iba a rematar y la pelota acabó en saque de esquina.

A continuación vinieron dos llegadas del Arteixo, que no se amedrentó. Ambas a base del empuje de Pablo Martínez, que superó rivales y sacó un par de disparos que se perdieron junto al palo derecho de la portería defendida por Isra. El segundo de ellos terminó en córner y acabó con una volea desviada de Iván Vázquez.

Minutos después cometió Carlos un grave error, pero por suerte para el Arteixo lo enmendó de inmediato. El portero dio un pase a la frontal del área y Raúl estuvo rápido para anticiparse. La pelota quedó dividida tras ir Fabio al suelo y cayó en las botas de Mella, pero su disparo acabó topándose con los guantes del portero. A partir de ahí vino un tramo delicado para los hoy azules, que debieron agarrarse a su buena defensa de área para solventar cinco saques de esquina del Estradense en un muy corto espacio de tiempo.

Pasada la media hora el balón se alejó un poco del área del Arteixo, que incluso pudo amenazar con una internada de Otero por izquierda que no encontró rematador. Pese a ello, siguió mandando el Estradense y el equipo visitante necesitó de mucha concentración para llegar con el resultado inicial al descanso.

Un jugadón de Dani Pedrosa encontró la respuesta de Fabio, que robó cuando el balón rondaba ya el área. También tuvo la suya Edu Taboada tras un robo en el centro del campo, pero sacó un disparo desviado, y una falta frontal terminó en las manos de Carlos tras un cabezazo. No eran ocasiones tan claras como el mano a mano, pero el equipo local mantenía la sensación de peligro. Con todo, mantener el 0-0 al descanso debía hacer crecer en confianza al Arteixo.

La segunda mitad arrancó con una acción de ataque para el equipo dirigido por Posi, pero los locales volvieron a amenazar pronto. De nuevo, a través de la calidad de un Pedrosa que recortó en el área y sacó un centro picado al que no llegó nadie por poco.

Fabio cae lesionado

Hubo un infortunio también para el Arteixo, que perdió a Fabio por un golpe. El centrocampista fue al salto con Mella y quedó tendido con gestos de mucho dolor en la zona del codo derecho. Tras cinco minutos tendido en el suelo, fue sustituido por Queijeiro.

El juego se reanudó con un saque de esquina del Estradense que se paseó por el área, pero a partir de ahí el Arteixo se hizo dueño del partido. Primero con una acción de transición en la que Isra sacó una gran mano para evitar el tanto de Jota. La jugada continuó y tras un remate de Iván terminó tocando con el tacón Otero. El balón se perdió lamiendo el palo derecho y el colegiado señaló fuera de juego a instancias de su auxiliar.

La oportunidad dio alas al equipo de Ponte dos Brozos, que gozó de unos minutos algo más cómodos y encontró el gol a los 59 de juego. El talento de Pablo Martínez —tiró dos caños— sirvió para superar líneas y en la frontal del área probó Queijeiro. Volvió a aparecer Isra, pero ya nada pudo hacer cuando el propio Martínez embocó en el área pequeña a centro desde la derecha de Rubo.

El gol envalentonó al Arteixo y la siguiente fue también suya. Rubo arrancó la moto por la derecha, apuró línea de fondo y sacó un centro que Jota, en buena posición, remató mordido. Un serio aviso para el Estradense, que no podía dejar correr a su rival.

Esa es una de las grandes armas del equipo de Posi. Cuando tiene enfrente a un rival muy serio que le impide combinar, buenas son las contras. Y siempre sin perder la seriedad en la defensa de área, lo que le servía para aguantar las embestidas del Estradense. Una buena para los locales llegó en un centro de Gerard que quitaron de las botas a Taboada cuando se disponía a rematar en boca de gol.

Volvió el sufrimiento para el Arteixo, que cuando llegaba arriba caía en fuera de juego y se libró en el enésimo córner. Esta vez nadie pudo despejar y Pedrosa conectó un cabezazo que se marchó desviado. Eran las últimas intentonas del equipo local, que acabó descontento con el colegiado y tampoco pudo acertar en una acción posterior en la que remataron Gerard primero y Pedrosa nuevamente después.

Habría tiempo en el añadido para un último susto. El Estradense colgó un balón al que parecía llegar sin problema Carlos, pero la pelota se le escapó sin que el árbitro interpretara falta. Por suerte, había gente por detrás y Hugo Padín la mandó fuera al querer ajustar demasiado. El partido terminó con otro remate desviado del ex del Lugo B y el Arteixo confirmó su victoria. Golpea primero. Toca confirmarlo en la vuelta para seguir alargando una espectacular racha que le está llevando a soñar con la gloria.

Estradense 0-1 Atlético Arteixo

Estradense: Isra; Ángel Muñiz, Carabán, Ander, Pichi; Raúl (Miguel, m.66), Brais Vidal; Porrúa (Ian, m.82), Mella (Miguel, m.66), Pedrosa; Edu Taboada (Hugo Padín, m.82).

Atlético Arteixo: Carlos García; Iván Vázquez, Agulló, Tomé, Manu Berrocal; Fabio (Queijeiro, m.52), Naya; Rubo (Moreta, m.88), Pablo Martínez (Rojo, m.90+2), Jota (Iker Castro, m.88); Otero.

Gol: 0-1, m.59: Pablo Martínez.

Árbitro: Vázquez Iglesias (Asturias). Amonestó a Raúl (m.45+2), Brais Vidal (m.57) y Dani Pedrosa (m.65), del Estradense.

Incidencias: Partido de la ida de semifinales de la fase de ascenso gallega a Segunda RFEF disputado en el Novo Municipal de A Estrada ante unos 1.200 espectadores.