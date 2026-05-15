Así es el Ural que regresa a División de Honor Juvenil tres años después

Alineación titular del Ural Juvenil en el partido en Bertamiráns que significó el ascenso CEDIDA

El Ural Español vuelve a ser de División de Honor. Tres años después del descenso, el equipo coruñés certificó el pasado fin de semana su regreso a la élite del fútbol juvenil. Y lo hizo con una jornada de margen, logrando la tercera plaza —solo por detrás de los filiales de Celta y Deportivo— con 21 triunfos, cinco empates y siete derrotas. Mérito del cuerpo técnico encabezado por José Manuel Fernández, ‘Roupi’, y un grupo de jugadores a los que les sobran argumentos.

El Ural vence en Bertamiráns y alcanza la División de Honor Juvenil Más información

Porteros

Joel Liste (2008). Minutos: 1.440. Goles: -19. Guardameta de gran nivel técnico y muy buen juego de pies. Llegó el pasado verano procedente del Victoria.

Lucas Vázquez (2008). Minutos: 1.530. Goles: -18. Portero muy rápido, de reflejos y con gran uno para uno. Lleva años en el club y rotó con Joy.

Defensas

Brian Canedo (2007). Minutos: 2.203. Goles: 2. Lateral derecho que también puede jugar de extremo. Es muy potente físicamente y destaca por su calidad técnica. Aporta mucho en lo ofensivo.

Dani Chans (2008). Minutos: 776. Goles: 1. Su especialidad es el aspecto defensivo. Gana duelos, va para arriba y es muy difícil de rebasar en el uno contra uno. Regresó justo a tiempo tras perderse parte de la temporada por una lesión de rodilla.

Brais Fraga (2007). Minutos: 2.225. Goles: 1. Este excanterano del Bergantiños ha sido uno de los jugadores con más minutos del equipo. Es un central con buena colocación y desplazamiento.

Adrián Chas (2007). Minutos: 1.192. Goles: 0. Dos roturas del quinto metatarsiano del pie se cruzaron en el camino de otro jugador muy importante para el equipo. Destaca por su rapidez y contundencia.

Adrián Novo (2007). Minutos: 2.272. Goles: 1. Central zurdo muy inteligente, con buena colocación y gran lectura del juego. Antes del Ural, pasó por las canteras de O Val y Racing de Ferrol.

Dani Sambade (2007). Minutos: 1.309. Goles: 0. Puede actuar como central o como lateral izquierdo. Es un portento físico y sabe medir hasta dónde puede llegar.

Hugo Amado (2008). Minutos: 1.845. Goles: 0. Destaca por su polivalencia, pero tiene el lateral izquierdo como posición principal. Con su calidad técnica, es un arma ofensiva más cuando se incorpora al ataque.

Sergio Rebolo (2007). Minutos: 366. Goles: 2. Lateral izquierdo muy rápido y que aporta en ataque. Llegó el pasado verano procedente del Calasanz, pero una serie de lesiones le han impedido tener más protagonismo.

Centrocampistas

Hugo Camba (2008). Minutos: 1.215. Goles: 0. Pese a que partía como central, las necesidades del equipo lo llevaron al centro del campo. Es muy bueno en el juego aéreo, lee bien al juego y su anticipación da mucha capacidad de robo al equipo.

Diego López (2007). Minutos: 1.781. Goles: 3. Otro de los jugadores con pasado en el Racing de Ferrol. A mitad de temporada recibió la llamada de Roupi y desde entonces le ha dado cosas importantes al equipo. Cuesta mucho sacarle el balón, entiende bien el juego y tiene criterio.

Sergio Romero (2009). Minutos: 2.000. Goles: 3. Un perfil muy similar al de Diego, al estilo box to box. Destaca sobre todo en el apartado físico, lo que le permite repetir esfuerzos en la presión y dar mucho trabajo al equipo. Todo ello siendo un juvenil de primer año.

Jacobo Lorenzo (2007). Minutos: 2.290. Goles: 4. La brújula del equipo. Se le notó el poso de ser jugador de tercer año y guio al equipo con su calidad técnica, visión de juego y golpeo. Puede jugar en el centro del campo o como mediapunta, donde se muestra como un ‘diez’ de los de antaño.

Atacantes

Alfonso Fumega (2007). Minutos: 506. Goles: 6. El de O Carballiño es uno de los grandes revulsivos del equipo. Roupi le dio opción por banda y ahí apareció su inteligencia y capacidad para hacer gol con poco.

Naim Rodríguez (2007). Minutos: 2.716. Goles: 14. El jugador diferencial del Ural y, además, máximo goleador. Partió como titular en todos los partidos de Liga y respondió a la confianza del técnico con acierto. Es un extremo puro muy habilidoso y que brilla en el uno para uno.

Leo Fernández (2008). Minutos: 2.075 Goles: 13. Es otro de los grandes goleadores del equipo. Tiene una gran zurda, velocidad y se siente cómodo ante el meta.

Isma Barrul (2008). Minutos: 415. Goles: 1. En el dique seco desde enero por una rotura de ligamento cruzado. También es zurdo y tiene muy buen disparo.

Diego Moreno (2008). Minutos: 618. Goles: 4. Como Alfonso o Samu, es uno de los revulsivos del ataque. Es capaz de adaptarse a muchas posiciones y ayuda al equipo desde la mediapunta, banda o incluso como delantero centro.

Samu Méndez (2008). Minutos: 1.011. Goles: 12. Una de las grandes esperanzas de cara a la temporada que viene. Terminó rompiendo la barrera de los diez tantos, pero la sensación es que este delantero todavía no ha alcanzado todo su nivel. Por sus condiciones físicas y técnicas, se debe ser optimista.

Murilo Jul (2007). Minutos: 1.462. Goles: 10. También llegó a la decena el delantero brasileño. Brilla cuando puede ir a los espacios y explota su potencia, pero también cuenta con un gran remate de cabeza. La temporada pasada participó también con el primer equipo, pero en esta se dedicó exclusivamente al Juvenil A.

También jugaron

Más allá de los 21 jugadores que forman parte de la plantilla, el técnico Roupi tiró en alguna ocasión de varios futbolistas del Juvenil B. Son, por tanto, partícipes del ascenso el central Iago Vázquez, el polivalente Xian Monteiro —puede jugar de central o centrocampista—, el mediocentro Sebi Alperin o un Adrián Caaveiro que se maneja en la mediapunta o en la delantera.

Además, el técnico llevó también convocado en una ocasión a Ayose Lagoa, central del Cadete A que en ese duelo ante el Celta B no dispuso de minutos.