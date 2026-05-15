Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

A Xunta recibe ás xogadoras do Victoria CF feminino tras o seu histórico ascenso a Segunda RFEF

A delegada da Xunta e o secretario xeral para o Deporte puxeron en valor o éxito dun histórico do fútbol coruñés que leva anos apostando decididamente pola canteira e polo fútbol feminino

Sergio Baltar
15/05/2026 05:00
O Victoria CF feminino, na Xunta de Galicia
O Victoria CF feminino, na Xunta de Galicia
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

A delegada da Xunta na Coruña, Belén do Campo, xunto a Roberto García, secretario xeral para o Deporte, recibiu hoxe ás xogadoras, corpo técnico e directiva do Victoria CF feminino para felicitalas polo histórico ascenso á Segunda RFEF, a terceira categoría do fútbol feminino español, acadado tras superar ao Real Zaragoza na eliminatoria definitiva. Será o terceiro club galego que competirá o próximo ano nesta liga, onde tamén están o Deportivo B e As Celtas.

Candela Vázquez celebra el gol de la sentencia ante el Real Zaragoza

Victoria CF: Un ascenso lleno de peculiaridades

Más información

Durante o encontro, ambos destacaron “o enorme exemplo de esforzo, compromiso e superación” que representa este equipo coruñés, así como o papel fundamental que desempeña no impulso do deporte feminino galego e na promoción da igualdade a través do fútbol. 

Puxeron en valor a traxectoria do Victoria CF, un club histórico do fútbol coruñés fundado en 1943 e que leva anos apostando decididamente pola canteira e polo fútbol feminino, consolidando un proxecto deportivo sólido e de futuro. Na actualidade, o club conta con 32 equipos, preto de 600 deportistas federados, arredor de 150 mulleres e máis de 40 técnicos, o que evidencia a dimensión social e deportiva dunha entidade plenamente consolidada no fútbol galego.

Tamén lembraron que o conxunto xa estivera preto do ascenso en temporadas anteriores, demostrando unha evolución constante que agora obtén a súa recompensa cun merecido salto de categoría.

A representante do Goberno autonómico sinalou que “este éxito transcende o deportivo e converte ao Victoria CF nun referente para moitas nenas e mozas galegas que soñan con abrirse camiño no fútbol”. Ademais, subliñou que “Galicia vive un momento histórico para o fútbol feminino, con 13 equipos galegos na Liga Nacional, o que evidencia o crecemento e a consolidación desta modalidade na nosa comunidade”.

O secretario xeral destacou a tendencia á alza en 2025 do número de deportistas femininas, xa que das 322.000 licencias deportivas concedidas na comunidade galega, preto de 88.000 corresponden a deportistas femeninas.

A delegada e o secretario xeral puxeron en valor o compromiso da Xunta co deporte federado e co fútbol galego, destacando que a Real Federación Galega de Fútbol conta en 2026 cun convenio de colaboración coa Xunta de case 320.000 euros, entre outros apoios.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Alineación titular del Ural Juvenil en el partido en Bertamiráns que significó el ascenso

Así es el Ural que regresa a División de Honor Juvenil tres años después
Santi Mendoza
O Victoria CF feminino, na Xunta de Galicia

A Xunta recibe ás xogadoras do Victoria CF feminino tras o seu histórico ascenso a Segunda RFEF
Sergio Baltar
Un jugador del Maravillas protege el balón durante el partido ante el Ciudad Jardín

Todo es posible en la última jornada del grupo coruñés de Tercera Futgal
Santi Mendoza
Equipo y afición celebraron sobre el césped de A Gándara

Jony, autor del gol del ascenso del Carral: “Gañar algo na casa era o que me faltaba”
Raúl Ameneiro