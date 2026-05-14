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O Noso Fútbol 

Todo es posible en la última jornada del grupo coruñés de Tercera Futgal

Maravillas, Ciudad Jardín y Xuventude Laracha tienen opciones de ascender directo con solo 90 minutos de competición por delante

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/05/2026 17:08
Un jugador del Maravillas protege el balón durante el partido ante el Ciudad Jardín
Un jugador del Maravillas protege el balón durante el partido ante el Ciudad Jardín
PATRICIA G. FRAGA
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El sistema de ligas sénior del fútbol gallego tiene en la Tercera Futgal (Grupo 1 de A Coruña) una competición donde no se puede pedir más emoción. Hasta tres equipos —Maravillas, Ciudad Jardín y Xuventude Laracha— llegan a la última jornada con opciones de lograr el ascenso directo. En caso de no lograrlo, tendrán premio a su esfuerzo con el playoff.

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La situación clasificatoria es la siguiente: Maravillas (75 puntos), Ciudad Jardín (74) y Xuventude Laracha (72). Por detrás, en cuarta posición, aparece un Sin Querer (60) que será el actor invitado a una trigésima y última fecha con todo abierto. Todo ello, después de un fin de semana en el que el Maravillas-Ciudad Jardín (2-1) significó un cambio en el liderato. Sugus y Andrés Paoloantonio hicieron los goles locales y Adrián Espiñeira el visitante.

Era un partido que podía haber dado el ascenso al Ciudad Jardín, pero quien depende ahora de sí mismo es el Maravillas. Eso sí, en el duelo decisivo visitará al Xuventude en el Municipal de A Laracha. Tanto ese duelo como el Ciudad Jardín-Sin Querer (Visma 2), tendrán lugar el domingo a las 18.00 horas.

El Maravillas tiene tres combinaciones posibles para ascender, por solo una de sus rivales. En caso de victoria, será de Segunda Futgal. Si empata, estará en manos de que el Ciudad Jardín no sume los tres puntos. Y si pierde por un gol, necesita una derrota del Ciudad Jardín.

Por su parte, el Ciudad Jardín logrará el ascenso si gana al Sin Querer y el Laracha-Maravillas termina en empate. Quien más difícil lo tiene es el Laracha, que debe vencer por dos goles o más al Maravillas y que el Ciudad Jardín no gane.

Las bases de la Tercera Futgal coruñesa (tres grupos) dicen que el primero asciende directo, los segundos van al playoff y el mejor tercero completa dicha promoción. Es algo que ya tienen asegurado los de este grupo, pues en el 2 está el Atlético San Pedro con 62 puntos y en el 3 el Bergantiños B tiene 66. No llegarán al mínimo de 72 con los que terminará el Laracha.

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