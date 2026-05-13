Una segunda vuelta que lo cambió todo en Tercera RFEF

La segunda vuelta del campeonato en Tercera Federación volvió a demostrar que las dinámicas en la fase decisiva de la temporada lo son todo. Lo que parecía encaminado al descanso invernal, acabó transformándose en una competición completamente distinta, con remontadas inesperadas, caídas estrepitosas y equipos que encontraron su mejor versión justo cuando más lo necesitaban.

El Arosa fue el mejor equipo del segundo tramo del campeonato, con 40 puntos, y acabó proclamándose campeón tras una remontada sostenida. Atlético Arteixo, Estradense, Barco o Silva también salieron beneficiados de este esprint final de la temporada, mientras que el Racing Villalbés, pese a una bajada de rendimiento, logró asegurar su plaza de playoff. La gran nota negativa fue un Compostela que, tras dominar la primera vuelta con autoridad, terminó viéndose obligado a jugarse el ascenso en la promoción.

En lo estrictamente numérico, lo que más sorprende es la remontada del Arosa, que le hizo campeón. Al término de la primera vuelta, el Compostela fue el claro dominador, con 41 puntos. El conjunto santiagués tuvo, en ese momento, diez puntos de ventaja sobre Racing Villalbés y Somozas, y once sobre un Arosa que era cuarto clasificado por aquel entonces.

El inicio de la segunda vuelta volcó la tendencia. Si echamos la vista atrás, en la décimo octava jornada del campeonato, primera de la segunda vuelta, el Compostela cuajó su primera derrota de la temporada. El conjunto de Secho cayó ante el Barco, mientras que el Arosa ganó en A Grela con un gol de Seijo en el tiempo de añadido.

Febrero de desamor

La mala racha compostelana continuó durante el mes más corto del año, en el que el equipo arlequinado dobló los puntos que hizo el Compostela. El equipo de Secho solo ganó al Céltiga, y patinó con resultado a iguales ante Boiro y Cambados, y derrota con el Silva a domicilio. Por su parte, el Arosa venció a Gran Peña, Lugo B y Barbadás y solo se dejó puntos ante el Alondras, con el que sumó un empate que evitó el pleno de triunfos. Esto provocó que al término del mes de febrero la clasificación se comprimiese y la distancia pasase de once puntos a tres.

Gonza Fernández, entrenador del conjunto campeón, destacó a lo largo de la temporada la capacidad de ponerse objetivos pequeños para ir recortando puntuación y le dio mucha importancia a las semanas de tres partidos que se disputaron en los meses de marzo y abril. “Tenía muy claro que ahí nosotros teníamos que hacer muchos puntos. Tenemos una plantilla muy larga y de mucho nivel para la categoría, así que era el momento donde teníamos que apretar, porque si lo hacíamos bien nos iban a acercar mucho a ellos. Creo que en esas dos semanas sacamos muy buenos resultados”.

Ambos conjuntos calcaron los mismos resultados (dos victorias y un empate) en la semana más intensa del mes de marzo y de la competición. Ya en abril, el Arosa consiguió un punto más que el Compostela, lo que le permitió salir como líder de la triple jornada, con una ventaja mínima, pero que ya encendía el clima de nerviosismo en la capital.

El Vero Boquete se fue caldeando hasta el punto de pedir la destitución de Secho. El técnico de Porto do Son estuvo en la cuerda floja tras perder ante el Lugo B, y, especialmente en el mes de abril, en el momento en que el Gran Peña se puso por delante en el estadio santiagués. El Compostela remontó ese partido, pero cayó tres días después ante el Atlético Arteixo tras un doblete de Adrián Otero, cedió el liderato, y la situación social solo empeoró.

La mínima ventaja en la clasificación le permitió al conjunto dirigido por Gonza encarar el choque ante el Compos con garantías. Sin embargo, para el técnico de Oia no era una final. “Yo lo decía cuando me preguntaban, que no era una final. La gente no entendía el porqué, y era porque todavía quedaban cuatro partidos muy difíciles en los que ahí sí que se podían escapar puntos”.

El equipo de Secho se llevó ese enfrentamiento con dos goles de Antón Guisande, y recuperó el liderato, además de tener el golaveraje a su favor. Sin embargo, mientras que el Arosa contó sus últimas cuatro jornadas por victorias, el Compos se dejó dos empates que le relegaron al segundo puesto de forma definitiva.

El técnico de A Lomba contó emocionado la explosión de felicidad, después de que el Arosa le remontase en la segunda mitad un 0-2 al Céltiga para acabar siendo campeón. “Uno sabía lo importante que es entrenar al Arosa por lo mucho que la gente siente el club. Hubo muchas personas que me dijeron que era el día más feliz de su vida. Ahí es donde te das cuenta y donde le hay que dar valor a lo que hicimos esta temporada”, comentó.

La otra cara de la moneda fue Secho. El Compostela venció en Viveiro, pero no le sirvió para ser primero y al entrenador no le quedó otra que hacer autocrítica. “Personalmente pasé una semana muy mala. No hay peor sensación que no depender de uno mismo. Ahora no es momento de echar la vista atrás. Hay que reflexionar por qué se nos escapó, mentalizarse y prepararse para afrontar los playoffs”.

Los otros clubes que acompañarán al Compostela en las eliminatorias son el Atlético Arteixo, Estradense y Racing Villalbés.

El cuadro de Posi aseguró el playoff después de una racha en la que sumó 28 de 30 puntos posibles. En esta tramo de temporada, el equipo de Ponte dos Brozos pasó de tener 23 puntos y estar décimo segundos a tener 51 y estar tercero, posición de la que parte ahora en la promoción de ascenso.

El Atlético Arteixo jugará contra el Estradense, que llega en su mejor momento de la temporada. El equipo de Manuti terminó la primera vuelta undécimo, con 22 puntos y a dos victorias de la quinta posición. Finalmente acabaron la fase regular con 53 puntos, es decir, sumó 31 en esta segunda vuelta, siendo el tercer mejor registro del grupo, solo por detrás del Arosa y Atlético Arteixo.

El técnico del Estradense se mostró feliz al clasificar a su equipo por segundo año consecutivo al playoff de ascenso. “Contento por haber consolidado al equipo en estos puestos. Es algo que es súper difícil. La gente de A Estrada quería jugar las eliminatorias de ascenso. Aquí siempre se llena el campo, hay mucha gente. No son de animar, pero cuando llega la ocasión se vuelcan y ahora van a estar con nosotros. Nos van a apoyar y se van a desplazar también a Arteixo”.

Cabe destacar que este rendimiento en la segunda vuelta viene de la mano con el gran mercado invernal que cuajó el cuadro rojillo. Tanto Pablo Porrúa como Edu Taboada cayeron de pie en un vestuario que tiene la ambición de soñar con el ascenso.

El orgullo de la cantera

El Racing Villalbés se metió en la promoción a última hora. Un gol en el alargue de Anthony Gardette sirvió para tumbar al Lugo B y aprovechar el empate entre Somozas y Boiro, que se anularon entre ellos mismos. La temporada del conjunto chairego fue de más a menos. Una plantilla tan corta obligó a Juan Rodríguez a echar mano en muchas ocasiones de chicos de los chicos de la cantera como Cadra, Gael Vidal o Edu Reigosa.

El Racing Villalbés se enfrenta a un Compos que parte como claro favorito, pero su preparador reconoce que la clave para poder optar a la temporada fue rascar puntos en momentos difíciles. “La clave fue saber resistir en los momentos malos y sumar varios empates. El mes de siete partidos fue muy difícil para nosotros, ya que entre la plantilla corta y las lesiones fuimos muy limitados. En San Lázaro y A Lomba conseguimos empatar y resistir, y cada punto fue la clave”, analizó.

Por su parte, la segunda vuelta también benefició al Silva, que tendrá que aguardar para conocer su futuro hasta finales de junio. El conjunto de Diego Armando fue capaz de sumar 24 puntos en la segunda vuelta y eludir el descenso directo, pero queda pendiente de que el equipo gallego que dispute la fase nacional sea capaz de superar al conjunto catalán para mantener la categoría. La fecha decisiva para los coruñeses será el fin de semana del 21 de junio, fecha fijada para el partido de vuelta de la eliminatoria, en territorio catalán