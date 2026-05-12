Victoria CF: Un ascenso lleno de peculiaridades

Candela Vázquez celebra el gol de la sentencia ante el Real Zaragoza JAVIER ALBORÉS

El Victoria femenino ha logrado el ascenso por el camino más largo. Es irónico decirlo tras una temporada de solo 24 partidos, pero así estaba montada esta temporada de la nueva Tercera RFEF. Un esprint hacia la categoría de bronce.

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Uno de los detalles que ha llevado al éxito al equipo es la capacidad de autocrítica, algo que muestra su entrenador Javi Angeriz incluso en el día posterior al ascenso. “Me quedo con el lunar de alguna derrota, porque creo que pudimos haber luchado la Liga con As Celtas B. Tuvimos un mal arranque. Sabíamos que era difícil con un derbi ante el Bergantiños y otro ante el Friol, dos equipos de la misma categoría el año anterior, y había muy poco margen de error”, reflexiona.

Se refiere el técnico a un inicio de Liga en el que lograron dos triunfos, tres empates y una derrota, algo que les dejó a nueve puntos del líder. Pero algo iba a cambiar en la séptima jornada, cuando pudieron con As Celtas B (0-1) en A Madroa. Fue el triunfo que inició la escalada en la clasificación.

“Hubo momentos muy buenos, como cuando estuvimos nueve partidos sin encajar. No había margen de error, pero competimos muy bien y el nivel fue realmente alto. Creo que estuvimos de notable alto”, apunta el preparador coruñés.

"Hemos hecho una temporada de notable alto" Javi Angeriz, entrenador del Victoria

Tras ganar a As Celtas, el equipo enlazó otras cuatro victorias antes de arrancar la segunda vuelta con derrota ante su bestia negra, el Bergan. Un accidente al que siguieron cuatro triunfos que mantenían al Victoria con las opciones de ascenso directo intactas a seis jornadas para el final.

Llegaron entonces dos derrotas, ante Lóstrego y As Celtas B, que parecían acabar con toda opción, pero quedaba otra de las peculiaridades que ha permitido el ascenso. Por encima estaba un filial.

Restaban cuatro jornadas y As Celtas B estaba ya fuera de alcance, a diez puntos. El Victoria contaba con 36 y por detrás apretaban Lóstrego (35), Friol (35), Victoria FC (34) y Bergantiños (33). Ahora sí que no había margen de error y el equipo coruñés no falló más. Además, el primer equipo del Celta se despidió de sus opciones de ascenso en Segunda RFEF y abrió una puerta al sueño.

El Victoria estuvo arropado por un gran número de aficionados en Leyma ante el Real Zaragoza J. A.

Cuatro de cuatro

Orzán, Sárdoma, Domaio y Victoria FC no pudieron parar a un equipo que no encajó ni un solo tanto en esos partidos. La eliminatoria por el ascenso era real y el sorteo trajo en suerte al Real Zaragoza, campeón del grupo 17 con 120 goles a favor y tan solo 10 en contra.

Era difícil saber cómo iba a competir el Victoria. Cuál era su nivel real. Pero con una sobresaliente actuación en tierras mañas, donde el resultado pudo ser aún mejor, cualquier duda quedó difuminada.

"Tuve la suerte de tener calma y no dejar ganar a los malos pensamientos" Ainhoa Tenreiro, portera del Victoria

El 1-2 evitaba cualquier confianza y la vuelta fue complicada, pero todo acabó bien. “Contábamos con este tipo de partido. Sabíamos que ellas ya nos conocían e iban a saltar más fuerte que en su campo. Tuvimos la suerte o el acierto de adelantarnos pronto y leímos bien la situación en la primera parte, donde ambos tuvimos alguna opción”, inicia su valoración Angeriz.

“Ellas tenían que ir a por el partido y hubo momentos que nos superaron. Fueron buenas con balón, no llegábamos a las ayudas, a ganar duelos individuales, íbamos largas a la presión... Estuvimos bien defensivamente, que fue lo que nos salvó y nos mantuvo en el partido. Y también las paradas de Ainhoa”, reconoce.

“A raíz del gol sufrimos más. Fue el peor momento, estuvieron cerca del gol del empate, pero en los últimos minutos estuvimos más sólidas y ellas más cansadas. Conseguimos el 2-1 y creo que en el cómputo de los 180 minutos fuimos superiores”, finaliza el técnico.

Un premio a la fe

El Victoria supo resistir en los momentos de mayor dificultad y, para ello, se agarró a su portera Ainhoa Tenreiro. La de Pontedeume, que a finales de mes cumplirá 21 años, disputó pocos partidos —nueve— en un curso ya de por sí corto, pero mantuvo la paciencia y el nivel en los entrenamientos para brillar en el momento clave.

“Cuando marcó Candela sentí orgullo tanto por el equipo como por mí misma. Ha sido una temporada dura, con muchos altibajos personales, y conseguir esto es un premio que todas nos merecíamos”, enfatiza la guardameta.

Fueron muchas sus paradas claves durante el partido, pero se queda con una de la segunda parte con 1-1 en el marcador. “La que me marcó, sin duda, fue una mano abajo. Era muy difícil porque iba muy ajustada y fuerte, pero me di confianza y la acabé sacando increíble”, celebra.

Una de las paradas de Ainhoa en el partido J. A.

La acción llegó en el tramo de más sufrimiento, algo que no le hizo perder la fe. “El gol del Zaragoza nos hizo perder un poco la cabeza. Aparecieron los nervios y el agobio, pero mantuve la calma en todo momento. Un portero siempre es la cabeza del equipo y tuve la suerte de tener calma y no dejar ganar a los malos pensamientos que siempre pasan por la cabeza”, medita.

Ainhoa dio sus primeros pasos en el fútbol a los seis años en el Eume, estuvo en dinámica del Deportivo B y pasó por el Bergantiños antes de firmar por el Victoria en 2024, lugar en el que quiere continuar el próximo curso. Con respecto a su sueño, es clara: “Siempre fue llegar a la máxima categoría y disfrutar del deporte, que es lo que más me gusta”.

"Notaba las piernas cansadas, pero cuando me puse a correr hacia portería se me olvidó todo" Candela Vázquez, delantera del Victoria

También tuvo un papel muy importante en el ascenso la delantera Candela Vázquez, autora del 2-1 ante el Zaragoza y de 18 tantos este curso. “Es complicado expresar con palabras lo que sentí tras el gol. Fue un partido muy intenso en el que durante unos minutos nos apretaron mucho y podía pasar cualquier cosa, pero creo que tuvimos la mente más fría y que supimos salir de ahí”, valora.

"En los minutos finales estábamos todas muy cansadas, pero vi la oportunidad y saqué fuerzas para darle energía al equipo. Notaba las piernas cansadas, pero cuando me puse a correr se me olvidó todo. Cuando vi acercarse el balón a portería y entrar... solo me salía correr y gritar de alegría. El esfuerzo de toda la temporada y todos estos años dieron sus frutos. Fue una locura, no se puede explicar. Nos tiramos unas encima de otras, eufóricas. Y cuando pitó el final, otra locura más", rememora Candela.