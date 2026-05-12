Mateo Cuervo: "El gol fue chiripa, hasta le pego mal, empujé y como entrase”

Los jugadores del Marte celebran el gol de Mateo Cedida

Mateo Cuervo (Candás, Asturias, 2004) fue el inesperado héroe de la salvación del Marte este fin de semana. El joven portero asturiano marcó en la última jugada del partido contra el Oza Juvenil el gol que dio a su equipo el 1-1 definitivo. Un gol que vale un punto y que sella la permanencia, una temporada más, del CD Marte en Primera Futgal.

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¿Cómo fue el partido contra el Oza Juvenil?

La verdad es que no me esperaba que se vinieran a encerrar, porque ellos necesitaban ganar, pero la verdad es que hasta el minuto setenta u ochenta no propusieron nada. Pero nos vi bien, aunque atrás estuvimos un poco blanditos. Fue un partido muy peleado, de pocas ocasiones, ellos tuvieron dos en todo el partido y nosotros generamos peligro, pero tampoco muy claro. Creo que a ellos les salió el partido como lo planearon. Que hasta el minuto setenta u ochenta no pasase nada y al final tener esa ocasión, que da la casualidad de que entró.

¿Cómo gestionaron el gol en contra?

Después del gol, la verdad es que les temblaron un poco las piernas a todos. Vi al equipo un poco caído, pero el míster metió a los dos centrales arriba, que nunca lo había hecho en toda la temporada. Justo lo hizo en este partido y funcionó bastante, yo creo, porque el partido cambió y cogió otra cara con ellos arriba. Teníamos que ir obligados a sacar un punto.

¿Cómo fue su gol?

El gol fue chiripa. Soy zurdo cerrado, me cae el balón a la diestra, hasta le pego mal, con el muslo. Hago el gesto de poner el interior, pero qué va, le pego con el muslo. Yo empujé para delante y como entrase. Fue una falta lateral que me puso Andresín, que es Dios. Sacaron de centro, despejamos y pitó el final el árbitro. Es lo mítico que te imaginas a principio de temporada cuando piensas en cómo quieres cerrarla. Ojalá hubiese sido por ascender, pero para salvarnos también está bien.

¿Es su primer gol jugando como portero?

Siendo portero, sí. Me ha pasado lo mítico de ser final de temporada, no te juegas nada y te ponen de delantero en juvenil o así, pero de portero es la primera vez que marco en mi vida, aunque creo que nunca más la volveré a tocar (risas).

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¿Cómo valoran la temporada del equipo en general?

Con el equipo que tenemos, creía que íbamos a estar muy arriba, luchando playoff mínimo. El problema es que durante la temporada tuvimos más de ocho o nueve lesiones de un mes o más de duración. Por equipo creo que tendríamos que haber estado mucho más arriba, pero tal y como se dio la situación, creo que es una buena temporada en general.

¿Ha sido el ataque uno de los fallos? Son el segundo equipo con menos goles anotados.

A ver, justo Manu es nuestro máximo goleador y creo que lleva sin jugar desde noviembre. Es una putada lo suyo porque creo que es de los mejores jugadores de la liga con diferencia. Tenemos muy buenos jugadores arriba, pero a lo mejor un poco de falta de gol.

¿Cómo ha gestionado usted el ir rotando con Samu toda la temporada en la portería?

La verdad que muy bien, es un compañero de diez, nunca había tenido un compañero tan bueno como él en la portería y a nivel personal. Rotamos muy bien, en ningún momento hubo pique, todo lo contrario. Estuvimos siempre animándonos y la verdad es que fue un placer compartir portería con él.

Un jugador de su liga que no debe faltar en la sección.

Borja Sedes, el portero del Meirás. Todo lo que le vi jugar me pareció de los mejores de la liga con diferencia.