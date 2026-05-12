Jony, autor del gol del ascenso del Carral: “Gañar algo na casa era o que me faltaba”

Jony celebra su gol contra el Eume R. A.

La UD Carral está de vuelta en Preferente tras muchos años alejado de la categoría. Desde que descendió en la temporada 2013-14, el club ha vagado de una manera que parecía no tener fin por Primera Futgal. Hasta el pasado domingo. Su victoria en A Gándara contra el Eume selló el campeonato liguero y, por consiguiente, el ascenso directo a Preferente.

Como si estuviera predestinado, el día del retorno del Carral a Preferente coincidió con una de las fechas más señaladas de la localidad: la fiesta del pan. “Foi espectacular. Facía tempo que viñamos pelexando por esto e, aínda por riba logralo na festa do pan, parece que é algo doble. Tiña que ser esta fin de semana, non nos entraba outra cousa na cabeza”, afirma el autor del gol del ascenso, Jony Fila. “Alí comentaban que da última vez tamén se ascendera na festa do pan, que tamén coincidira. Moita xente recibiunos alí súper ben, fixéronos un recibimento, entramos no campo todos xuntos... Estivo moi bonito a verdade”, añade por su parte el entrenador del equipo, Jairo Bello.

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El Carral parecía gafado, pero tras caer hace dos años en semifinales del playoff contra el Puebla y el pasado en el último minuto de la final contra el Victoria, a la tercera fue la vencida para ellos. “Pelexar tantos anos, quedar tantas veces na beira... faise duro, desgasta. Ver que o equipo sigue competindo e pelexando demostra o mérito que ten de ser constantes”, explica Jony. “O ano pasado tivo un final duro, pero por iso este ano plantexamos que o noso obxectivo tiña que ser ir a por todas desde o principio e intentar acabar campións de liga e ascender directos, xa que tíñamos esas experiencias previas e non queríamos repetilas”, afirmó Jairo tras el encuentro contra el Eume del domingo.

Y así lo hicieron. El Carral lleva toda la temporada en la zona alta de la tabla, peleándose en un mano a mano casi constante con el Sporting Meicende al que se unió por momentos el Galicia Mugardos, pero que ha terminado con los de blanco como campeones del Grupo 1 de Primera Futgal. “Empezamos sacando resultados, pero sen as mellores sensacións. A partir da xornada 6/7, que caímos 6-0 co Meicende, foi o partido que nos marcou cara a onde queríamos ir se queríamos aspirar a todo, que tíñamos que modificar cousas e apretar máis. A partir dese partido enganchamos bastante resultados positivos e os que non conseguimos gañar foron axustados e merecedores de máis. Facer o tramo final que fixemos foi determinante. Foron partidos moi igualados e outros con resultados e sensación que nos deron moitísima confianza para acabar aí”, recuerda Jairo.

Los nervios del directo

Tras 32 jornadas de liga en las que ocupó el primer puesto en buena parte de ellas, el Carral llegó a la penúltima fecha dependiendo de sí mismo para ascender. Un triunfo en el campo del Eume les devolvía a Preferente después de más de una década en Primera Futgal, pero el equipo salió al césped de A Gándara nervioso: “Moita tensión. Eles competiron coma se esperaba, teñen un bo equipo e esa necesidade nosa de gañar, ás veces, te atenaza máis”, reconoce Jony.

A partir del ecuador de la primera mitad, el dominio del encuentro cambió y cayó en las manos de un Carral que, aunque lo buscó, no encontró el gol antes del tiempo de descanso. Tras el paso por vestuarios, el choque se convirtió en un acoso por parte de los visitantes que tuvo su premio a los 74 minutos a balón parado. En una falta lateral, Guille hizo un segundo pase para la entrada por el centro de un Jony que marcó en boca de gol: “Aí unha vez que marcas xa non sabes o que fas, non sabes onde ir... Vas para xunto a todos. Era unha xogada que temos feito moitas veces e cando vin saír o balón de Jacobo xa sabíamos onde ía acabar. Tanto Roel coma min, entre os dous, fixemos algo de pelexa porque tiña que entrar si ou si, non quedaba outra”, recuerda.

Equipo y afición celebraron sobre el césped de A Gándara R. A.

Tras el gol, fue el Eume quien se hizo de nuevo con el dominio y empezó a acechar la portería del Carral. Tanto, que a punto estuvo (de nuevo) de arrebatarle el ascenso sobre la bocina, pero apareció Mallo con una intervención salvadora. “Mallo dounos moitísimo. Antes do partido díxenlle: ‘Si a ti non che meten, hoxe gañamos a Liga’. O tipo a verdade é que cando se pon modo serio... Non sei como chegou, pero parecía que medía dous metros. A min viñéronme os fantasmas todos da experiencia do ano pasado, pero el tamén a viviu e creo que por iso achicou tan rápido (risas)”, afirma el atacante del Carral.

Equipo y afición celebraron sobre el césped de A Gándara R. A.

Un Jony que nació en el año 1993 en Carral y que ha estado casi toda su vida ligado al club de su pueblo, el único que hay en la localidad y que, por lo tanto, genera un gran sentimiento de pertenencia entre sus habitantes. Así quedó demostrado el domingo, cuando varios cientos de seguidores se desplazaron hasta Pontedeume para apoyarles.

De los jugadores de la plantilla actual, tan solo el propio Jony y Patrick vivieron el último ascenso del club a Preferente como integrantes del equipo, aunque todavía estaban en edad juvenil. Ambos estaban ya en el primer equipo dos temporadas después, cuando se produjo el descenso a Primera. Desde entonces, han pasado doce temporadas, pero Jony ha militado casi todas ellas en el club de su vida: el Carral. “Fun ao Silva porque foi unha oportunidade a ver se podía competir en Terceira, pero despois volvín á casa. Gañar algo na casa era o que me faltaba. Tiñamos algo Patrick e eu de facer algo noso, de que tiñamos que gañar algo. O gol non se me vai olvidar na miña vida. E sobre todo polos nenos que move o Carral. Ver que teñen esa ansia de que queren chegar a onda nós, que queren gañar, e que o queren facer coma nós, na casa, eso da unha satisfacción terrible”, sentencia un Jony notablemente emocionado al recordar la tarde del domingo.