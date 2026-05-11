La jornada | El Marte se salva con gol de su portero

El Marte, durante un partido de esta temporada ante el Ural CARLOTA BLANCO

Más allá del ascenso del Carral, la penúltima fecha del grupo 1 de Primera Futgal dejó varias novedades. El Marte y el Imperátor certificaron su permanencia en la categoría. El primero de ellos, de forma increíble, con gol de su portero. Por su parte, el Olímpico llega a la última jornada con opciones de disputar el playoff.

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La salvación del Ímper llegó con su cuarto triunfo consecutivo. Esta vez ante el Torre (3-0) con goles de Brais González, desde el punto de penalti, y un doblete de Saúl Romay.

También estará un año más en Primera Futgal el Marte, que rescató un punto clave sobre la bocina ante el Oza Juvenil (1-1). Samu Rumbo adelantó a los visitantes en el minuto 85 y el guardameta Mateo Cuervo rescató en el añadido el punto que necesitaban.

Hubo un descenso matemático, el de un Ural Español que cedió ante el Sporting Coruñés (3-2). El equipo de Marcos Souto dio vuelta al marcador en el último cuarto de hora con goles de Jano y Pichu y afronta la última jornada en ventaja.

Tiene un punto más que el Oza Juvenil —y el golaveraje ganado—, su rival por evitar la última plaza de descenso. El Sporting Coruñés visita al Torre y el Oza recibe al Imperátor.

Vida para Mugardos

Al que sonrieron los dos resultados que necesitaba fue al Olímpico. El triunfo del Sporting Meicende, que disputará el playoff como segundo, ante el Galicia Mugardos (2-0) le daba opción de llegar con vida a la última jornada y lo logró con una épica remontada ante el Cambre (4-2).

En la última jornada visita al propio Mugardos con la idea de recortar los tres puntos de desventaja. El golaveraje sería suyo por el 1-1 de la primera vuelta.