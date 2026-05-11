La jornada | El Betanzos arrebata la segunda posición al Negreira

Una acción del San Tirso-Paiosaco Patricia G. Fraga

La penúltima jornada del grupo 1 de Preferente deja al Betanzos en segunda posición. El equipo de Claudio Corbillón se impuso al Negreira (1-2) y, de ese modo, le arrebata la segunda posición. De terminar en ese lugar, algo que depende de un triunfo en la última jornada ante el ya campeón Lalín, tendrá factor campo también en una hipotética final del playoff.

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Una fase de ascenso que ya conoce a sus cuatro integrantes. El Órdenes se vio sorprendido por el Burela (1-2), pero la derrota horas más tarde del Sofán ante el Puebla (0-3) le asegura acabar quinto.

También cayó el San Tirso, que terminará cuarto. Los de Abegondo cedieron ante el Paiosaco (0-1) en un duelo que sirve como aperitivo de la final de Copa de A Coruña. Eso será el próximo 21 de mayo.

Donde no falló nadie es en la zona baja de la clasificación. Más allá del Burela, Sigüeiro y Dumbría vencieron, algo que convierte en oro el triunfo que logró el Victoria por la mañana ante el Dubra (0-2).

Las cuentas de las ‘cebras’ (40 puntos) para estar tranquilos en la última jornada son claras. Si vencen al San Tirso, habrá permanencia. En caso de empate o derrota, deberán mirar a otros resultados.