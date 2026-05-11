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O Noso Fútbol

La hora de los ascensos: Visantoña y Carnoedo celebran; el Ciudad Jardín tendrá que esperar

La penúltima jornada de los grupos 2 y 3 de Tercera Futgal sirvió para coronar dos nuevos campeones de Liga

Santi Mendoza
Santi Mendoza
11/05/2026 20:48
El Visantoña celebra su ascenso en el campo del San Martiño
El Visantoña celebra su ascenso en el campo del San Martiño
CEDIDA
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Más allá de los sonados ascensos del Victoria femenino a Segunda RFEF, el Carral a Preferente Futgal y el Ural a Liga Nacional Juvenil, el fin de semana dejó otros clubes felices en el fútbol coruñés: Visantoña y Carnoedo.

Segunda Futgal (Grupo Único | A Coruña): Hubo cambio en el liderato en este grupo, pero continúan siendo Sada y Almeiras los equipos que dependen de sí mismos para ascender en la última jornada.

El Almeiras ocupa ahora la primera posición (65 puntos) tras derrotar al Curtis (4-1). Por detrás aparece el Sada (64), que no pudo pasar del empate sin goles ante el Ozacesuras. Y al acecho, aún con opciones de ascenso directo, están Xuventude Dorneda (63), Suevos (61) y Atlético Castros (60). Los tres que no logren el gran éxito tendrán su oportunidad en el playoff.

La última jornada tiene su miga. El Sada termina la temporada en casa contra el Marino (9º), el Almeiras visita al Once Caballeros (11º), el Dorneda juega como local ante el Suevos y el Castros recibe al Liceo de Monelos (8º).

Tercera Futgal (G1): El Ciudad Jardín necesitaba un triunfo ante el Maravillas para certificar el ascenso, pero se topó con una gran actuación de un rival que, tras ganar 2-1, es nuevo líder.

La última jornada es aún más espectacular que la de Segunda Futgal. El Maravillas (75 puntos) se mide con un Xuventude Laracha (72) que aún tiene opciones. El Ciudad Jardín (74) apurará opciones ante el Sin Querer, cuarto clasificado. Los tres tienen el playoff garantizado.

Maravillas - Ciudad Jardín en A Grela
Maravillas - Ciudad Jardín en A Grela
PATRICIA G. FRAGA

Tercera Futgal (G2): Donde sí hubo ascenso fue en este grupo. Se dio la combinación necesaria, pinchó el Unión Campestre, que jugará el playoff, y el Carnoedo venció al Mercurio (0-1) con un tempranero gol de Peque.

Tercera Futgal (G3): También aquí hubo festejo. El Visantoña, equipo que ya destacó en la presente edición de la Copa de A Coruña, es nuevo equipo de Segunda Futgal tras vencer al San Martiño (0-2) con goles de David Louro y David Barreiro en la segunda mitad. El Teixeiro jugará el playoff.

Sin alirones en A Costa: También había opciones de ascenso en los grupos de A Costa, pero todo llega abierto a la última jornada. Mano a mano entre Arzúa (66) y Club do Mar (66) en Primera; y entre San Lorenzo (55) y Xallas (54) en Segunda.

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