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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Póker de Pape en el último partido del Montañeros

Cómodo triunfo ante el Cambados del equipo coruñés, que se agarró al acierto de su delantero y, salvo triunfo del Barco esta tarde, terminará el curso décimo

Santi Mendoza
Santi Mendoza y Gonzalo Sánchez
10/05/2026 17:47
Pape Gaye, delantero del Montañeros, durante el duelo ante el Juventud Cambados
Pape Gaye, delantero del Montañeros, durante el duelo ante el Juventud Cambados
JAVIER ALBORÉS
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El Montañeros echó el cierre a su primera temporada en Tercera RFEF con una cómoda victoria ante el descendido Juventud Cambados (4-1) que le servirá para acabar décimo si el Barco no gana en el campo del Estradense. El protagonista del choque en Elviña fue el delantero Pape, autor de todos los tantos locales.

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La posesión de balón fue en casi todo momento para el Montañeros, pero quien golpeó primero tras avisar fue el Cambados. Nico hizo el 0-1 antes del minuto 20 al culminar una rápida jugada tras robo con un certero remate cruzado. Pero el conjunto de Jairo Arias le dio la vuelta al marcador en dos minutos. El empate llegó a la salida de un córner y el 2-1 en un centro al segundo palo que volvió a rematar el delantero senegalés.

Aunque el Cambados tuvo una opción para el 2-2 por medio de Zalo, bien solventada por el meta Marcos Moreno, fue el Montañeros el que volvió a acertar. Pape hizo el tercero antes del descanso al meter la puntera a un balón muerto en el área. Al inicio de la segunda parte, Pape completó su póker de goles al aprovechar un error en la salida de balón de los cambadeses. El ariete termina el curso con trece tantos.

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