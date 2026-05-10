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O Noso Fútbol | Primera Futgal

Las previas | Primera bola de ascenso para el Carral en el campo del Eume

El equipo dirigido por Jairo Bello busca a las 18.00 horas el regreso a Preferente trece años después

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/05/2026 05:00
El Carral, durante una acción a balón parado ante el Mugardos
El Carral, durante una acción a balón parado ante el Mugardos
GERMÁN BARREIROS
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Los cuatro puntos de ventaja sobre Galicia Mugardos y Sporting Meicende dan al Carral dos oportunidades de ascenso en las dos últimas jornadas. La primera de ellas llega este domingo en el campo del Eume (A Gándara, 18.00 horas), donde un triunfo le asegura regresar a Preferente trece años después. También le servirá un empate si antes igualan los otros dos candidatos en el duelo que mantendrán en Meicende a las 12.00.

No quiere el Carral dejar los deberes para la última jornada, en la que recibirá al Perlío, por lo que espera cerrar el ascenso ante un Eume que no se juega nada, pero ocupa la séptima posición. Tabo, por sanción, y Pablo, por lesión, son bajas en el equipo de Jairo Bello, que valora de esta forma el partido: "Pensamos primero en hacer un buen partido, sabiendo que una victoria nos daría el gran premio que buscamos. Sería la primera vez que el Carral asciende a Preferente como campeón de Liga y queremos conseguirlo".

Valeria Trashorras, lateral izquierda del Victoria, durante el partido de ida

La previa | El ascenso espera a un Victoria que afronta la vuelta en ventaja

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En otro partido de esta penúltima jornada, el Olímpico recibe al Cambre (Vilaboa, 17.00). Los de Rutis solo tendrán opciones de seguir en la lucha por el playoff si ganan y, horas antes, el Meicende se impuso al Mugardos.

También habrá mucho en juego en la zona baja de la clasificación. El Ural tiene muy difícil la salvación, pero cualquier opción pasa por que venza a un Sporting Coruñés (Torre 1, 18.00) que necesita el triunfo para salir de la zona roja. Un punto por encima está el Oza Juvenil, que espera dar continuidad a su goleada de la semana pasada frente a un Marte (Torre 2, 12.15) que todavía no ha cerrado la permanencia. El equipo que más se ha impulsado en las últimas jornadas, con tres victorias seguidas, es el Imperátor. El paso definitivo hacia seguir en Primera puede estar ante el Torre (A Grela, 16.00).

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