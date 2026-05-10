La crónica | Un hercúleo Victoria asciende a Segunda RFEF (2-1)

Jugadoras del Victoria celebran el ascenso tras el pitido final JAVIER ALBORÉS

Lo hizo el Victoria, que alcanza la Segunda RFEF —tercera categoría del fútbol femenino español— tras firmar la machada de doblegar al Real Zaragoza (2-1, 4-2 en el global). Tocó sufrir de lo lindo en el partido de vuelta, pero la fe colectiva llevó al equipo a resistir cada ataque rival con la portera Ainhoa como heroína.

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El campo de la antigua Leyma presentó una imagen inmejorable. Pese a la lluvia, hubo aficionados que vivieron el partido de pie junto a las barandillas. En la grada, un sector izquierdo muy animoso con el conjunto local. Tampoco faltó público con los colores del Real Zaragoza.

No pudo empezar mejor el partido para el Victoria, que a los once minutos logró uno de esos goles que dan tranquilidad. Como en la ida, volvió a ser decisivo el balón parado. Albita lanzó una falta frontal y, entre el barullo, una jugadora del Zaragoza tuvo el infortunio de marcar en propia. De nuevo, renta de dos goles.

Fue la mejor forma de romper los compases iniciales de tanteo, sin que ello significara la apertura del partido. Ambos equipos se emplearon a fondo, tratando de no regalar ni medio metro, lo que se tradujo en un tramo intermedio de la primera parte cargado de interrupciones. Todo estaba de cara para el Victoria, al que le beneficiaba que pasaran los minutos y además daba más sensación de peligro y confianza cuando podía combinar.

El trabajo de Peque en la posición de pivote era clave para que el Real Zaragoza no progresara más de lo debido, pero cuando lo hacía también se mostraba segura la zaga. Un buen ejemplo fue un centro de peligroso de Játiva desde la banda derecha que despejó Rio lanzándose al suelo.

No quería el Victoria dejar escapar su ventaja de dos goles antes del descanso y también tuvo su parte de mérito la guardameta Ainhoa, que realizó una buena intervención a tiro de Lucía Díaz desde la frontal.

El tiempo corría en contra de un Zaragoza cuyo banquillo denotaba nerviosismo. Vio la amarilla el técnico Sergio Aréjula por sus protestas reiteradas justo antes de un largo añadido, ahora sí, muy abierto. En él, ambos equipos dispusieron de una oportunidad muy clara. Gema brilló para, ayudada del larguero, evitar el gol de Rio, que había conectado un gran cabezazo a centro nuevamente de Albita. Y Ainhoa se hizo otra vez grande para obligar a Lucía Díaz a rematar incómoda.

Momento de mucho sufrimiento

Los últimos minutos de la primera parte mostraron el poderío ofensivo del rival, por lo que el Victoria trató de regresar valiente. Y lo hizo hasta que en el 51 de juego, a través de un córner, anotó como en la ida la central Inés López. Ahí no pudo hacer nada Ainhoa, que evitó que el segundo llegara justo después con un paradón a Lucía Díaz. La guardameta estaba siendo la pesadilla de la centrocampista maña.

El gol envalentonó a un Zaragoza que incrustó al Victoria en su campo. Tocaba apretar los dientes para sostener el gol que aún había de margen. Y más sabiendo que, en caso de prórroga, la igualdad beneficiaba al rival. Hubo pronto otro susto más, un larguero de Ixeia en un tiro desde el pico del área.

Necesitaba el Victoria frenar la avalancha, pues no era fácil aguantar de esa forma. Por momentos lo logró estirándose y teniendo calma para mantener la posesión, pero el Zaragoza lo iba a poner complicadísimo. Por suerte, la figura de Ainhoa crecía más y más, frustrando a Cecilia en el mano a mano.

A falta de un cuarto de hora estuvo a punto de llegar el gol con el que las ‘cebras’ habrían respirado tranquilas. Albita puso la pelota perfecta desde la esquina y el cabezazo de Nuria se perdió junto al palo izquierdo.

La ocasión reforzó la confianza del Victoria, que ya había pasado lo peor. El rival pagó el lógico cansancio de sus minutos de furia y ya solo acertaba a enviar algún balón lejano al área que no suponía mayor problema para Ainhoa.

Y quedaba lo mejor. Terminar en todo lo alto, celebrando. Candela, máxima goleadora del equipo durante la temporada, tuvo fe para presionar a Gema, que, exigida por el cronómetro, había salido a destiempo. La delantera se llevó el balón con la cabeza y marcó a puerta vacía para desatar la locura. El Victoria es de Segunda RFEF. De bronce.

Victoria CF 2-1 Real Zaragoza

Victoria CF: Ainhoa; Amado, Albita, Rio, Valeria; Lau (Merino, m.72), Peque, Nuria (Pereira, m.88); Cascón (Marta Ponte, m.64) Candela, Alma (Maca, m.72).

Real Zaragoza: Gema; Daniela Torres, Daniela García, Inés López, Vega (Noa, m.82); Emma, Lucía Díaz, Játiva (Lorena, m.61), Ixeia, Alejandra (Las Heras, m.61); Cecilia.

Goles: 1-0, m.11: en propia puerta; 1-1, m.51: Inés López; 2-1, m.90+5: Candela.

Árbitro: Carlos López (Castilla-La Mancha). Expulsó al preparador físico del Real Zaragoza (m.56). Amonestó al entrenador visitante Sergio Aréjula (m.45) y a Lucía Díaz (m.90+3).

Incidencias: Partido de la vuelta de la eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF, disputado en Leyma ante unos 600 espectadores.