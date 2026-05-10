El Ural vence en Bertamiráns y alcanza la División de Honor Juvenil

Los jugadores del Ural celebran el ascenso a División de Honor Juvenil CEDIDA

Momento de felicidad para el Ural Español, que regresa a la División de Honor Juvenil tras vencer al Bertamiráns (0-2). El equipo coruñés solo necesitaba un punto para asegurar el ascenso con una jornada de margen, pero cerró a lo grande un curso de ensueño. Será tercero, solo por detrás de los filiales de Celta y Deportivo.

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El equipo que dirige Roupi no tenía enfrente a un rival sencillo. Cualquier equipo que se juegue la permanencia es complicado y el Bertamiráns lo dejó claro desde el inicio. Además, el estado del terreno de juego por las lluvias propició mucho balón aéreo.

El Ural acostumbra a practicar otro tipo de fútbol, pero maneja bien todos los registros y se mostró expeditivo en el juego directo y los duelos. No sufrió apenas, pero el equipo local conseguía que el balón estuviera dividido y que el a priori favorito no encontrara la continuidad.

Un gol siempre ayuda y a la media hora logró adelantarse el Ural. Fue a través de un centro lateral de Leo que embocó Naim en el segundo palo. A partir de ahí, el Ural se hizo dominador del choque y tuvo varias ocasiones.

En la segunda mitad, el Bertamiráns pasó a jugar con dos puntas y apretó mucho. Le tocó resistir al Ural, que celebró definitivamente en el minuto 90. Un despeje terminó en las botas de Samu, que encaró hacia la portería y batió a Marcos Antonio.

“Ganamos con merecimiento, pero sufrimos ante un rival que hizo un magnífico trabajo y que se jugaba la vida. Ahora a disfrutarlo como merecemos. Este es un premio al trabajo de todo un año. Nadie en agosto creía que podíamos quedar terceros en una Liga como esta, con equipos de este nivel; tiene un mérito enorme. Es al trabajo de todos los días; hasta los lesionados empujaron en su papel... A disfrutar el momento, que son menos habituales que los otros”, valora el entrenador José Manuel Fernández, ‘Roupi’.

El Ural terminará la temporada el próximo fin de semana en casa ante el Boiro. Será el momento de celebrar en A Coruña el éxito de haber terminado en tercera posición. El equipo cuenta con 68 puntos y ha sumado 21 triunfos en 33 partidos, siendo el único que venció al campeón Celta B. Cuarto es el Victoria, que se impuso al colista Lérez (10-1) y también será equipo de División de Honor si vence en la última jornada al Arteixo.