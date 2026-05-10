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O Noso Fútbol | Primera Futgal

El Carral no falla en su primera bala para regresar a Preferente (0-1)

El gol de Jony ante el Eume da el ascenso y el título de Primera al equipo entrenado por Jairo Bello

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
10/05/2026 21:09
Celebración del ascenso del Carral
Celebración del ascenso del Carral
R. A.
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Ha tardado trece años, pero el Carral está de vuelta en Preferente. El equipo entrenado por Jairo Bello tuvo su primera bala para ascender en A Gándara contra el Eume y no la desaprovechó (0-1). Tras un primer tramo de partido de dominio repartido, el Carral se hizo con el control y, a los 74 minutos, el balón parado hizo su magia y Jony desató la locura de los cientos de aficionados que se desplazaron hasta Pontedeume para alentar a su equipo. A pesar de sufrir hasta casi el minuto 100, todo salió a pedir de boca para un Carral que, este año si, pudo festejar el ascenso a Preferente tras quedarse con la miel en los labios los dos años anteriores.

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Empezaron ambos equipos con timidez a la par que respeto sobre el lluvioso terreno de juego de a Gándara. Poco a poco, el Eume se fue haciendo con el control del balón y dispuso de la primera ocasión clara del choque. Joshua desbordó en banda izquierda y cedió atrás para la llegada de un Miser que no fue capaz de rematar con claridad.  

El Carral, acompañado por varios cientos de seguidores en la grada, buscó un plan de partido algo más conservador a base de presiones y transiciones. Así llegó su primer acercamiento, con un robo en campo rival de Sergio Iglesias, que puso un centro raso al que no llegó por pocos centímetros Jacobo González.

Esa fue la primera clara del Carral, pero no la última. De nuevo Sergio Iglesias actuó como facilitador, en este caso hacia la entrada de Rodri Méndez por banda derecha. El ’11’ del Carral disparó raso y cruzado, pero se encontró con el pie providencial de Jesús Villar.

Fue el inicio del dominio de un Carral que buscó con ahínco adelantarse antes del tiempo de descanso. Los visitantes lo intentaron, acercándose sobre todo con acciones a balón parado, pero ese ansiado tanto no llegó y ambos equipos se marcharon al vestuario con el resultado inicial.

Acoso y derribo

El inicio de la segunda parte fue un calco del final de la primera. El Carral mantuvo su dominio tras el paso por los vestuarios creando cada vez más sensación de peligro, pero sin ser capaz de crear ocasiones realmente claras. Su presión alta obligaba al Eume a jugar más en largo de lo que le gustaría y, sobre todo, a perder el balón mucho antes de lo debido.

Los cambios renovaron las energías en la presión de un Carral que seguía buscando el gol a balón parado. Tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe. Jacobo provocó una falta en banda derecha, Guille cabeceó en el segundo palo y Jony, que acababa de entrar, solo tuvo que empujarla en boca de gol para desatar la locura de la grada visitante.

Gol de Jony para el Carral
Gol de Jony para el Carral
R. A.

Quedaban algo más de 15 minutos por delante, pero el Carral tenía el ascenso en su mano. Eso sí, no iba a ser fácil, porque el Eume apretó hasta el final e hizo que la afición carralesa tuviera el corazón en un puño. En un descuento que se hizo eterno, con varios conatos de invasión de campo fallidos, Adrián Mallo se erigió como héroe inesperado con un paradón en el 97 tras el cual el árbitro decretó el final del encuentro y se desató la locura sobre el césped.

"É un premio incrible a esta tempada e ao traballo de varios anos. Sentimos unha felicidade completa por este premio a unha tempada de moita dedicación, sobre todo despois dun ciclo de tres anos onde as dúas últimas caimos no playoff. Este, ser campións digamos que redondea o traballo destes anos. O pasado foi duro, pero este plantexamos o obxectivo de ir a por todas dende o principio e intentar acabar campións de liga e ascender directos porque tíñamos esas experiencias previas e non queríamos volver a repetilas. Acabar así é unha felicidade para todo o club", afirmó el entrenador del Carral, Jairo Bello, tras el partido.

Celebración del gol del Carral
Celebración del gol del Carral
R. A.

Eume 0-1 Carral

Eume: Villar; Yeray (Brais, m.73), Loureiro, Antonio Núñez, Óscar Ares; Leira, Jorge López (Vega, m.73), Castro (Curbeira, m.65); Fonte (Sixto, m.54), Dopico (Cuiña, m.65), Miser.

Carral: Mallo; Álex López, Guille Ríos, Adri Cortés, Álex Boado; Morán, Rubén Sande (Eibe, m.65); Jacobo (Menéndez, m.90), Patrik (Roel, m.65), Rodri Méndez (Jony, m.52); Sergio Iglesias (Miguel, m.52).

Gol: 0-1, m.73: Jony

Árbitro: Díaz Cruz (Ferrol). Amonestó a Leira, Carballeira y Loureiro, del Eume; a Rubén Sande, Roel, Boado y Jony del Carral.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33 del Grupo 1 de Primera Futgal disputado en el campo de Gándara-Pontedeume ante 350 espectadores.

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