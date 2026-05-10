El Arteixo se medirá al Estradense en el playoff; el Arosa, épico campeón

Arteixo-Estradense de hace mes y medio en Ponte dos Brozos GERMÁN BARREIROS

La última jornada del grupo 1 de Tercera RFEF tuvo incluso más emoción de la prevista. Se disputaban seis partidos a la vez a las 18.00 horas y tras 23 goles e innumerables giros de guion se despejaron todas las dudas. El Arosa ganó la Liga y es equipo de Segunda RFEF. Cuarta posición para el Estradense, que será el rival del Arteixo. Y sorpresa con la quinta, que fue a parar para el Racing Villalbés, quien se verá las caras con el Compostela en el playoff. Una fase de ascenso que arrancará el próximo fin de semana y que consta de tres eliminatorias, la última de ellas a nivel nacional, a doble partido.

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En la lucha por el ascenso directo, el Compos hizo sus deberes al ganar en Cantarrana al Viveiro (0-1). El gol llegó pronto y le llevó a soñar durante muchos minutos al ver que desde A Lomba llegaban buenas noticias. Y es que el Céltiga, que no se jugaba nada, mandaba con un 0-2 a los 61 minutos de juego, momento en el que el equipo de Vilagarcía empezó a tirar de épica. Gabri Palmás, Iñaki y, de nuevo, Gabri Palmás, hicieron los goles de un Arosa que remontó en 20 minutos y pudo aguantar su ventaja.

También hubo todo tipo de cambios en la lucha para el playoff. El Estradense logró una trabajada victoria ante el Barco (3-1), ya sin nada en juego, y aseguró el cuarto puesto. El Arteixo iniciará el próximo fin de semana en A Estrada su camino hacia el ascenso.

La otra plaza apuntaba a ser para Somozas o Boiro, pero igualaron (2-2) en su duelo directo y dejaron espacio a que alguien lo aprovechara. Y ahí apareció el Villalbés para remontar en los últimos minutos ante el Lugo B (2-1). Su eliminatoria arrancará en casa ante el Compostela.