Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Tercera RFEF

El Arteixo se medirá al Estradense en el playoff; el Arosa, épico campeón

Los de Vilagarcía remontaron un 0-2 ante el Céltiga para lograr el ascenso directo 

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/05/2026 21:06
Arteixo-Estradense de hace mes y medio en Ponte dos Brozos
Arteixo-Estradense de hace mes y medio en Ponte dos Brozos
GERMÁN BARREIROS
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

La última jornada del grupo 1 de Tercera RFEF tuvo incluso más emoción de la prevista. Se disputaban seis partidos a la vez a las 18.00 horas y tras 23 goles e innumerables giros de guion se despejaron todas las dudas. El Arosa ganó la Liga y es equipo de Segunda RFEF. Cuarta posición para el Estradense, que será el rival del Arteixo. Y sorpresa con la quinta, que fue a parar para el Racing Villalbés, quien se verá las caras con el Compostela en el playoff. Una fase de ascenso que arrancará el próximo fin de semana y que consta de tres eliminatorias, la última de ellas a nivel nacional, a doble partido.

El Carral, equipo que puede ascender este domingo en Pontedeume, durante un partido de esta temporada ante el Galicia Mugardos

Los posibles ascensos de este fin de semana en el fútbol coruñés: cinco equipos dependen de sí mismos

Más información

En la lucha por el ascenso directo, el Compos hizo sus deberes al ganar en Cantarrana al Viveiro (0-1). El gol llegó pronto y le llevó a soñar durante muchos minutos al ver que desde A Lomba llegaban buenas noticias. Y es que el Céltiga, que no se jugaba nada, mandaba con un 0-2 a los 61 minutos de juego, momento en el que el equipo de Vilagarcía empezó a tirar de épica. Gabri Palmás, Iñaki y, de nuevo, Gabri Palmás, hicieron los goles de un Arosa que remontó en 20 minutos y pudo aguantar su ventaja.

También hubo todo tipo de cambios en la lucha para el playoff. El Estradense logró una trabajada victoria ante el Barco (3-1), ya sin nada en juego, y aseguró el cuarto puesto. El Arteixo iniciará el próximo fin de semana en A Estrada su camino hacia el ascenso.

La otra plaza apuntaba a ser para Somozas o Boiro, pero igualaron (2-2) en su duelo directo y dejaron espacio a que alguien lo aprovechara. Y ahí apareció el Villalbés para remontar en los últimos minutos ante el Lugo B (2-1). Su eliminatoria arrancará en casa ante el Compostela.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Celebración del ascenso del Carral

El Carral no falla en su primera bala para regresar a Preferente (0-1)
Raúl Ameneiro
Arteixo-Estradense de hace mes y medio en Ponte dos Brozos

El Arteixo se medirá al Estradense en el playoff; el Arosa, épico campeón
Santi Mendoza
Pape Gaye, delantero del Montañeros, durante el duelo ante el Juventud Cambados

Póker de Pape en el último partido del Montañeros
Santi Mendoza
Jugadoras del Victoria celebran el ascenso tras el pitido final

La crónica | Un hercúleo Victoria asciende a Segunda RFEF (2-1)
Santi Mendoza