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O Noso Fútbol | Preferente Futgal

Las previas | Un punto da al Órdenes el último billete para el playoff

El Victoria tiene opciones de certificar la permanencia y el Betanzos espera quitar la segunda posición al Negreira

Santi Mendoza
Santi Mendoza
09/05/2026 22:08
Enjamio, jugador del Órdenes, durante el partido ante el Victoria del pasado 19 de abril
Enjamio, jugador del Órdenes, durante el partido ante el Victoria del pasado 19 de abril
PATRICIA G. FRAGA
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Solo un punto separa al Órdenes de asegurar el último de los cuatro billetes para el playoff que reparte el grupo 1 de Preferente Futgal. Para ello, en esta penúltima jornada necesita sumar ante el Burela (Vista Alegre, 12.00 horas), un equipo que pelea por no bajar.

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De lograrlo, hará un favor indirecto a un Victoria que juega a la misma hora en el campo del Dubra. Los coruñeses cuentan con dos puntos de margen sobre el propio Burela, que marca la zona roja. Si todo sale bien, podrían asegurar la permanencia con un triunfo.

A las 17.00 se enfrentan en O Monte el San Tirso y el Paiosaco. Será un aperitivo de la final de la Copa de A Coruña con el equipo local luchando por mejorar su cuarta posición de cara al playoff. También tiene ese objetivo el Betanzos en el feudo del Negreira (18.00). Si gana, le roba la segunda plaza. A esa misma hora, el Sofán recibe al Puebla. Solo tendrá opciones de playoff si cae antes el Órdenes.

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